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高市關懷據點長輩傳承包粽手藝 分送弱勢家庭慶端午

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
關懷據點長輩教仁美國小學童包粽子。圖／鳥松區公所提供
關懷據點長輩教仁美國小學童包粽子。圖／鳥松區公所提供

端午節前夕，高雄市鳥松區婦女參與小組發起關懷活動，今天上午結合鳥松區仁美社區發展協會與關懷據點長輩教導仁美國小學童包粽子，蒸煮完成後分送低收入家庭與獨居長輩，第一次包粽子的小孩手忙腳亂，場面歡樂。

鳥松婦參小組今天在鳥松區老人文康活動中心舉辦「粽下滿滿幸福味兒」關懷活動，邀請關懷據點長輩教導仁美國小學童製作五穀粽，小朋友在長輩們教導下完成一粒粒粽子，完成後立即享受粽子美味。

除包粽教學體驗外，據點長輩分組進行賓果槌球比賽。鳥松區長王耀弘說，健康粽完成後，學童品嘗DIY成果，也透過志工發送社區低收入戶、獨居老人及仁美社區關懷據點長輩，讓弱勢家庭與長輩感受社會關心，歡度端午佳節。

鳥松婦參小組在鳥松區老人文康活動中心舉辦「粽下滿滿幸福味兒」關懷活動。圖／鳥松區公所提供
鳥松婦參小組在鳥松區老人文康活動中心舉辦「粽下滿滿幸福味兒」關懷活動。圖／鳥松區公所提供

粽子 獨居老人 弱勢家庭

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