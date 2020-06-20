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疫後推動觀光 澎管處推七心級安心旅遊

中央社 / 澎湖縣20日電

新冠肺炎疫情過後，澎湖陸續推出燈光節、跨海馬拉松等觀光行銷，澎湖國家風景區管理處今天更結合澎湖各觀光產業，發表友善澎湖安心旅遊700分宣言，讓遊客享受七心級旅遊假期。

澎管處長許完民今天在安心旅遊國旅補助發表會中表示，澎湖國際海上花火節自7月6日起至9月3日，活動結束後，「2020國際澎湖灣燈光節」將接續9月12日起至11月14日在馬公金龍頭等周邊園區點燈展演；另外，「菊島澎湖跨海馬拉松」11月1日舉行，以延續澎湖觀光熱度。

澎管處表示，今年因受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，對全台觀光產業造成重大衝擊外，連澎湖的觀光產業也都被迫暫停，隨疫情趨緩，旅遊市場隨之復甦。

澎管處因應7月1日安心旅遊起動，今天邀集在地觀光產業說明「2020國際澎湖灣燈光節等活動暨安心旅遊補助外，更推出疫後的國際澎湖灣燈光節與2020菊島澎湖跨海馬拉松等帶狀觀光活動，一起振興澎湖觀光旅遊市場。

澎管處表示，「友善澎湖安心旅遊700分」，包括友善服務加值、食品安全把關、消費透明公開、強化旅遊安全、維護環境整潔、珍愛資源永續和品質創新提升等，讓遊客達到舒心、放心、省心、貼心、齊心、用心、開心等7個100分。

澎湖 疫情 馬拉松

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