韓團隊高雄「振興購物嘉年華」不完備 代理市長：不會停辦

高雄市議員黃文益、郭建盟這兩天質詢時關心前市長韓國瑜時推出的「振興購物嘉年華」，也因此活動未完成招標展開，促市府考慮停辦。高雄市代理市長楊明州今天表示，政策有延續性，此活動不會停止。

議員質疑「高雄振興購物嘉年華」急就章，程序不完備，未完成招標作業即進行，，建議暫時停辦，等規畫更周延再公開招標委外辦理。

楊明州表示，政策有延續性，經發局和法制局會檢討過程，但市府不能失信於民，活動無法暫停，既定的政策在代理期間都不會更動，進行中的也不會停止。

經發局表示，到本月18日上午止，「振興購物嘉年華」活動累計登錄發票數逾1萬3千張，消費金額超過1億2千5百多萬。

楊明州強調，「箭已經射出去」，在後疫情時代，除了中央發行的「三倍券」，只要是有助於經濟發展的活動，還是會執行；市府活動應在合法、合乎程序下進行，會改善使用便利性以及人力短缺等問題，妥善處理。

6月1日啟動的「高雄振興購物嘉年華」，是藉優惠加碼吸引各地民眾到高雄消費，逾2000家店家、攤商參與，抵用券也發出約35萬張。