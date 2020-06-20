影／台船基隆廠員工抗議要董座下台 憂潛艦園區毀生路
台船基隆廠160多名員工今天中午在廠區頂著烈日靜坐抗議1小時，高掛「4年虧損120多億鄭文隆下台」布條，指鄭文隆領導無方，繼續做下去，台船只有走向倒閉，高喊要求鄭文隆下台負責。員工擔心被改造因業務移轉可能被迫到高雄廠、裁減，而設潛艦園區未蒙其利恐先受其害，生產線總縮減。台船指出，改造計畫規畫中，勞方的聲音都聽到了。
台船基隆廠目前共有460多員工，今天由基隆廠企業工會發出聲明書，160多員工代表在中午休息時間頭綁「鄭文隆下台」布條，在烈日下坐在廠區行政大樓前，不斷高呼鄭文隆下台、勞工轉結，並由工會幹部及員工代表輪番上台表達訴求。
工會理事長藍許清說，4年來台船公司虧損120多億元，為讓台船起死回生，要求公司高階主管必須負起經營及管理不善之責，撤換董事長及總經理曾國正。董事長管理不善，各項工程進度嚴重落後，台船公司建造之多艘船艦遭受到高達14億元之逾期罰款。
藍許清還說，從業員度年考核暨獎金實施要點之修正內容，未經勞資雙方事先協商即「刪除全年全勤加 2 分之條文，及刪除考績獎金以1個月計，改以公司營運狀況而定，以1個月為上限」等條文之修正，並冒然發布實施，有違誠信原則。
聲明書還指出，基隆廠因要設潛艦園區，目前卻是規畫在自有土地，是製作船體結構所需的進料切割區，是基隆廠的命脈，未蒙其利前反受其害，此地若真納入潛艦產業園區，基隆廠未來將失去獨立造船功能，嚴重影響員工權益及造成造船相關產業的沒落。還有員工擔心台船改造、業務轉型為由，可能被迫到高雄廠工作。
台船副總周志明說，今天勞方表達的意見，資方都已聽到了，溝通的機制都在，資方要進行一些改革推動，造船業全球已到谷底。如何減少虧損，配合公司營運計畫，目前做了一些規畫，現有場地、資廠配合調整，包括潛艦園區計畫，都已在執行規畫，目前規畫在空地上，不會影響現有生產業務。
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