夏日海味採購季登場 高雄水產品推出優惠福袋
上半年度受疫情影響，水產品外銷受限，高雄市府海洋局與高雄百貨公司合作推出「夏日海味美食採購季」，即日至7月1日舉辦特賣會，高市6家業者參與展售，明天（21日）下午還有888元限量福袋銷售。
疫情解封後買氣增加，「夏日海味美食採購季」邀請優質水產品廠商參與大遠百百貨公司展售會，共有魚之達人、宏裕行、鮪軒、魚有王、台潮魚集與政澄等6家業者參加展售會，會場商品種類眾多，涵蓋鮪魚松坂肉、石斑魚排、鮪魚蛋捲、鱸魚等漁產品。
市府海洋局指出，9樓活動專區現場有多項優惠，單櫃消費滿500元贈送海味精美禮品，滿2000元贈送海味保冷袋，數量有限送完為止。
21日下午，整合各廠商明星商品，特賣會將推出總價值1200元的「夏日嚴選福袋」，每袋售價888元，下午2點30分在9樓準時開賣；海洋局代局長黃登福也要化身「天菜大廚」，在地下1樓「天時福」示範製作「烏魚子蘿蔓捲」，推廣烏魚子輕食料理。
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