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影／【行的正義1】旭海阿伯功成身退 屏東幸福巴士上路

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳（左）今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式，帶林一起搭乘體驗。 記者潘欣中／攝影
本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳（左）今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式，帶林一起搭乘體驗。 記者潘欣中／攝影

聯合報系報願景工程「體檢行的正義」2年多前報導屏東縣牡丹鄉旭海村83歲林春誧，33年來一直開著老爺車解決長者就醫、日常購物需求，「旭海阿伯」溫馨接送故事引發熱烈回響；縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式，以彈性預約服務滿足偏鄉居民行的需求，受邀的林春誧笑說：「終成換別人載我了！」。

本報「體檢行的正義」前年報導牡丹鄉旭海村因公車班次少，村民對外交通及採買，多靠林春誧開著破舊老爺車接送或代採買日常物品，甚至提款或繳費，見刊後，「旭海阿伯」讓偏鄉居民移動權問題受到關注，也讓偏鄉地區「不得不」用自用車載客的「白牌車」問題浮上檯面；民間單位除幫他換一輛車況不錯的中古廂型車，還為他翻修破屋。

「一晃眼33年，過去常有人問我，都這把年紀了，什麼時候退休，其實，我也不知道？」林春誧笑說，之前的老爺車沒冷氣、避震又差，衡山基金會送的中古廂型車有冷氣且開得很舒服，雖然年紀大了，但村民如有需要還是會幫，賺點小外快兼身體勞動，邊開邊告訴自己，絕對不能超速和打瞌睡；小巴接手後，終成換別人載他，可以退休了，如果村民臨時有急事，若能幫的上忙，還是會盡量幫。

82歲旭海村民潘新通說，偏遠地區長多，定點定時的公車無法滿足實際需求，自用車接送應運而生，現稱「幸福巴士」的需求反應式運具正是所需，但「幸福小巴」只在平日開，司機沒有幫忙採買義務，假日或臨時有急事，可能還是要找「維士比」（林春誧的暱稱），他的服務太好了，但也不諱言林已高齡83歲，憂心開車的體力和精神負荷，也感謝聯合報的報導，讓偏鄉居民行的問題受到關注。

公路總局說，聯合報報導「旭海維士比阿伯」故事後，引發全國關注年事已高的阿伯還能服務村民多久和關心「旭海民行」未來的交通解決方式，相關專題報導中談論全國偏鄉交通問題時，以「在偏鄉的各個角落還有多少個旭海阿伯」來引述，「旭海阿伯」儼然成為新聞媒體報導中「行的難民」、「偏鄉交通問題」的代名詞；旭海村幸福巴士車輛、駕駛員、路線規畫完備後，今天擇定從「旭海」出發，宣示由「幸福巴士」取代「千歲專車」，旭海阿伯所代表的偏鄉接送服務交棒給「幸福巴士」。

本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式。 記者潘欣中／攝影
本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式。 記者潘欣中／攝影
本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳（左）今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式，感謝林春誧（中）和聯合報記者侯俐安。 記者潘欣中／攝影
本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳（左）今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式，感謝林春誧（中）和聯合報記者侯俐安。 記者潘欣中／攝影
本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳（右五）今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式。 記者潘欣中／攝影
本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳（右五）今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式。 記者潘欣中／攝影
本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳（右）今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式，帶林一起搭乘體驗。 記者潘欣中／攝影
本報2年多前報導「旭海阿伯」83歲林春誧溫馨接送故事引發熱烈回響， 縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳（右）今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式，帶林一起搭乘體驗。 記者潘欣中／攝影

偏鄉 巴士

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