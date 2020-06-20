影／【行的正義1】旭海阿伯功成身退 屏東幸福巴士上路

聯合報系報願景工程「體檢行的正義」2年多前報導屏東縣牡丹鄉旭海村83歲林春誧，33年來一直開著老爺車解決長者就醫、日常購物需求，「旭海阿伯」溫馨接送故事引發熱烈回響；縣府協助導入公路總局推動的需求反應式運具（DRTS），公路總局長許鉦漳今天南下參加「幸福巴士」啟用儀式，以彈性預約服務滿足偏鄉居民行的需求，受邀的林春誧笑說：「終成換別人載我了！」。

本報「體檢行的正義」前年報導牡丹鄉旭海村因公車班次少，村民對外交通及採買，多靠林春誧開著破舊老爺車接送或代採買日常物品，甚至提款或繳費，見刊後，「旭海阿伯」讓偏鄉居民移動權問題受到關注，也讓偏鄉地區「不得不」用自用車載客的「白牌車」問題浮上檯面；民間單位除幫他換一輛車況不錯的中古廂型車，還為他翻修破屋。

「一晃眼33年，過去常有人問我，都這把年紀了，什麼時候退休，其實，我也不知道？」林春誧笑說，之前的老爺車沒冷氣、避震又差，衡山基金會送的中古廂型車有冷氣且開得很舒服，雖然年紀大了，但村民如有需要還是會幫，賺點小外快兼身體勞動，邊開邊告訴自己，絕對不能超速和打瞌睡；小巴接手後，終成換別人載他，可以退休了，如果村民臨時有急事，若能幫的上忙，還是會盡量幫。

82歲旭海村民潘新通說，偏遠地區長多，定點定時的公車無法滿足實際需求，自用車接送應運而生，現稱「幸福巴士」的需求反應式運具正是所需，但「幸福小巴」只在平日開，司機沒有幫忙採買義務，假日或臨時有急事，可能還是要找「維士比」（林春誧的暱稱），他的服務太好了，但也不諱言林已高齡83歲，憂心開車的體力和精神負荷，也感謝聯合報的報導，讓偏鄉居民行的問題受到關注。