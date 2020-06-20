第6屆屏東農業大學首次聯合招生 號召青農加入學習行列

持續培育農業後進人才，屏東縣政府今年擴大辦理第6屆屏東縣農業大學，今在屏東縣長潘孟安號召，宣布啟動招生。今年首次採取三班別聯合招生，將往年初階班分為農業基礎班、屏南分班、動物科學。菁英班課程延續小班制分組教學，學員結業後縣府將協助申請最高300萬青年從農微型創業貸款，盼透過一條龍培育模式，鼓勵更多青年投入屏東農業發展。

屏東縣長潘孟安說，農業大學開辦從農民需求出發，引領學員突破創新並持續精進，展現屏東驕傲的農業軟實力。縣府從2015年辦理農業大學以來，深獲縣內外農民好評，至今吸引超過千人報名，培育850名學員，吸引青年加入從農行列，不乏從農數十年的資深農民報名參加。

獲神農獎蘇鵬也是屏東縣農業大學校友，他說，課程規畫用心，他也跟周遭朋友推薦課程，農業要一直學習，除生產，也要行銷，是未來農業要走的出路。

去年從職業軍人退伍的張育晟說，退伍後成為職業農民，他說，起初很惶恐，參加農業大學初階班後來到菁英班，瞭解農產品生產、銷售包裝，他將芭樂精品化，受到消費者青睞。

農業大學開辦至今第一個新住民學員來自大陸的邵莉梅，她說，以前跟先生從事科技業，她在辦公室擔任商務秘書，大學念農業大學，但沒有從事農業，加入農業大學後，受益良多，了解農業知識，也認識許多青農同學。

「初階班」課程有農業基礎班、屏南分班、動物科學班等三班次，共180個名額，納入必修與選修課程。其中「農業基礎班」及「屏南分班」規畫有農業生產所需有機栽培技術、病蟲害防治及農產加工技術與實務；今年度首次針對畜禽產業開設「動物科學班」，主要講授動物飼養、疾病預防以及肉品、乳品加工技術等內容。

「菁英班」提供40個名額，維持分組及實務教學，聘請業界實務經驗豐富的講師，傳授品牌行銷、財務管理、社群經營、文案故事及攝影技巧等，多數農民最為缺乏行銷技能，此外，課程還將納入兩天一夜的縣外觀摩等。