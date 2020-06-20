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端午連假高雄市飯店旅館訂房率佳 有的幾近客滿

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市觀光局統計高雄市多家觀光飯店、旅館端午連假的訂房率，多逾7成，還有接近滿房的。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局統計高雄市多家觀光飯店、旅館端午連假的訂房率，多逾7成，還有接近滿房的。圖／高雄市觀光局提供

國內新冠肺炎疫情解封後的第一個端午連假，高雄市觀光局統計高雄市多家觀光飯店、旅飯的訂房率，多逾7成，還有幾近客滿，民眾出外旅遊的情況超乎預期，高市觀光局趕忙力推免費景點和委外營運景點商店的優惠。

高雄市觀光局表示，到6月19日止，端午連假的25日和26日，高雄旅館訂房率分別逾7成和8成，觀光旅館部分，高雄國賓大飯店、福華大飯店、福容大飯店、圓山大飯店訂房率均有9成以上；一般旅館方面，F商旅愛河館、威豪飯店、捷絲旅高雄站前館、Hotel dua、翰品酒店也有9成，和逸高雄中山館、佳適旅舍六合館、宮賞大飯店及鈞怡大飯店幾近客滿。

觀光局代理局長邱俊龍說，高市自6月起推出「國民旅遊優惠專案」，觀光旅館買8000送800，觀光局加碼送房型升等或早餐券，一般旅館買8000住6晚，觀光局再加碼送1晚住宿券，共可住7晚，引起熱烈回響。

除了住宿優惠，從今年6月到8月，高雄市的旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園足湯、鼓山洞、壽山動物園等5處景點都免費入園；紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村文化園區、哈瑪星鐵道博物館等7個園區門票，平日免費、假日則有優惠票價。

觀光局轄管委外營運景點還有買500元現折100元的優惠方案，包括崗山之眼園區、加勒比海餐廳、城市光廊J CAFÉ、永浴愛河、白色戀人貨櫃屋、旗津沙灘吧、PAMMA COFFEE 泮咖啡、壽山動物園販賣部、壽山動物園遊園車、貢多拉船、願景767、流浪蝴蝶協卉(金獅湖風景區管理站一樓)、旗津彩虹教堂、Lotus Wake Park蓮潭滑水主題樂園、7-ELEVEN春秋閣門市、寶來花賞溫泉公園等16處都適用。

觀光局 高雄市 動物園

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