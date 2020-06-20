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「巡倒清刷」4要領 屏東縣拚本土登革熱+0

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣長潘孟安帶領環保志工一起清掃家園。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安帶領環保志工一起清掃家園。記者劉星君／攝影

「撲滅登革熱，巡、倒、清、刷GO！GO！GO！」，屏東縣政府今結合33鄉鎮市公所及環保志工總動員1500人，同步舉辦「登革熱孳生源清除及消毒誓師大會」，縣長潘孟安帶領大家清理家園，落實巡、倒、清、刷4要領，清理各項積水容器，全民防治登革熱，力拚屏東縣連續4年無本土病例。

炎炎夏日，正是登革熱病媒蚊孳生叮咬傳染好發時機，因應全中運7月在屏東縣舉辦，今舉辦「登革熱孳生源清除及消毒誓師大會」，屏東縣長潘孟安、屏東市長林恊松、環保局顏幸苑及衛生局長施丞貴，宣誓展開攜手清除病媒蚊孳生源及各項清理家園工作。

屏東縣今年登革熱境外移入有2例，本土案例0例；屏東縣政府環保局長顏幸苑說，針對全縣33鄉鎮市的水溝消毒，尤其人口密集區的頻率更高。在做水溝環境消毒時，民眾常反彈，消毒時，蟑螂跑出來，加強溝通，請里長、環保志工跟民眾宣導。

顏幸苑說，根據中央列管，蟲卵率超過60%要列管，屏東市目前有一個里的蟲卵率在50%，稍微高。環保局只要發現布氏指數2級、蟲卵率超過30%，就會展開全面性的消毒。

屏東縣長潘孟安呼籲，防治登革熱病媒蚊需全民與政府一起動員，以「清潔整頓為主，用藥為輔」為原則，徹底落實孳生源清除，維持三年來屏東縣登革熱無本土病例的優良成績，力拚第四年「+0」。

潘孟安說，屏東近日午後雷陣雨，雨後容易產生積水容器，易形成登革熱病媒蚊溫床，呼籲民眾應主動隨時巡檢清理住家內外角落之積水容器，避免孳生病媒蚊，降低個人、家庭及社區感染傳播之風險，以全面共同防治登革熱，並維護全民健康及整潔良好之生活環境品質。

今天誓師，環保局、衛生局、市公所同仁帶領500名環保志工，分成4個隊伍清掃屏東市，從屏東公園經由公園路、仁愛路至勝利東路生命樹道路間，環境清潔整頓，強化屏東縣每周擇一日一村里，由村里長號召動員社區志工、社團等人力，全力推動「環境清潔日」。

炎炎夏日，正是登革熱病媒蚊孳生叮咬傳染好發時機，且因應全中運7月即將在屏東縣舉辦，今舉辦「登革熱孳生源清除及消毒誓師大會」。記者劉星君／攝影
炎炎夏日，正是登革熱病媒蚊孳生叮咬傳染好發時機，且因應全中運7月即將在屏東縣舉辦，今舉辦「登革熱孳生源清除及消毒誓師大會」。記者劉星君／攝影
預防登革熱，屏東縣政府環保局針對全縣33鄉鎮市的水溝消毒，尤其人口密集區的頻率更高。記者劉星君／攝影
預防登革熱，屏東縣政府環保局針對全縣33鄉鎮市的水溝消毒，尤其人口密集區的頻率更高。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 登革熱 病媒蚊

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