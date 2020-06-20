中油高雄煉油廠再增23處歷史建築 全區都是寶

中油高雄煉油廠104年底關廠後，廠區多項具有年資的建物被納入文化資產考量，高雄市文化局於108年8月2日啟動文化資產價值審議，採分期分區執行，近日再新增23處歷史建築，目前廠區內 共有一處指定市定古蹟，40處歷史建築，保存範圍創高雄市之最。

高雄市文化局表示，高雄煉油廠區廣達253公頃，規模遠超出單棟建築，關廠後，因面臨文資保存、土污整治、都市發展、產業轉型、國發政策、法規競合等多面向複雜議題，無法只從文化資產價值作單向思考。

文化部為妥善保存中油文物，108年委託專業團隊全面盤點廠區潛力建物，再交高雄市文化局進行潛力審查。由於規模龐大，文資審議會授權由文資委員、礦冶煉製專家及土汙整治專家組成的七人專案小組，評估90處潛力建物價值，再列冊追蹤，啟動文資大會分期分區審議，過程慎重。

目前中油高雄煉油廠文資審議一案已召開6次文資審議大會，其中二輕廢氣地面燃燒塔、修造工廠、材料倉庫、中山堂等16處相繼登錄為歷史建築，今年4月總辦公廳指定「原日本第六海軍燃料廠總辦公廳」為市定古蹟，昨審議後再決新增供電工場、油槽、防溢堤、泵房等23處歷史建築。

高市文化局表示，已指定為市定古蹟的中油高雄煉油廠總辦公廳，建於1943年，是兩層樓磚木混合構造，一樓立面為連續拱形深廊，遮陽通風，設計手法及建築樣式別具特色，第六海軍燃料廠創建時期重要辦公廳舍之一，戰後為高雄煉油廠石化產業龍頭建物，見證台灣煉油、石化產業發展，具歷史意義。