高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

高雄市罷免時代力量議員黃捷的行動，達到2萬多份連署，相關人士近日內要向中選會提送領銜人和罷免理由書。罷免民進黨市議員陳致中的前鎮、小港區民，設了6個連署點尋求連署；三民區罷免民進黨市議員康裕成、何權峰、鄭孟洳和時代力量議員林于凱的市民，已設連署站，每天都有許多民眾前去拿連署書連署。

鳳山區罷免黃捷的連署點，不少志工前去幫忙告知要連署的民眾如何填寫，昨天連署份數逾2萬份。發起人王先生說，已有熱心的志工幫忙擬罷捷理由書，這兩天應可完成，如果星期一（22日）之前能完成，可能星期一併同領銜人送中選會，讓此罷免案成案，然後從中選會領提議連署書，罷捷法定領銜人是一位家庭主婦劉小姐；為了讓更多鳳山選民連署，他們正在規畫以小區域為主的宣傳活動。

前鎮、小港區的罷中行動，從新生路的連署點拓展為6個點，連署站的志工很細心的教連署的民眾連署，不要寫簡體字、字跡要清晰，並說這是從罷韓團體那裡學來的。

至於三民區的罷免民進黨和時代力量議員行動，規模最大，一次要罷4位議員，有熱心的人拿去影印後傳給朋友連署。