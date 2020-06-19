金門親子嘉年華7月1日登場 來就抽飛到飽機票

金門縣長楊鎮浯今天宣布，「金門親子嘉年華」7月1日登場，活動期間來金門的旅客都可參加抽獎，有機會得到「一年台金單程機票飛到飽」或每罈市價新台幣5000元的金門高粱酒。

隨著新冠肺炎（2019冠狀病毒疾疾、COVID-19）在台灣地區趨緩，配合交通部安心旅遊，金門縣政府規劃7月1日到8月31日辦理「金門親子嘉年華」，楊鎮浯下午率觀光處員工和協同店家在王大夫一條根文化館為活動造勢，宣示搶攻親子旅遊市場的決心。

楊鎮浯並下場和小朋友一同綁高粱掃把、手作紅龜粿，還體驗採收一條根和水彈槍射擊體驗，楊鎮浯說，親子嘉年華動靜皆宜，結合優化公部門遊程，以及扶植整合民間創新業者遊程，除了他示範的活動，還有夜間潮間帶導覽、一窺金門歐亞水獺保育、尋找鱟的蹤跡認識「灘地上活化石」、捏陶彩繪DIY，以及蚵農體驗等，既精彩又有趣。

楊鎮浯同時說明，推廣安心旅遊之際，還要振興經濟，因此縣府推出2項加碼禮，首先是「來金旅遊送防疫酒精」，為了讓遊客可以隨時消毒、注意防疫，特別贈送金門限定版防疫酒精，讓遊客能安心旅遊。活動期間來金旅客憑機票、身分證件，及入住縣內合法旅宿住宿證明，就可領取防疫酒精1瓶，每人限領一次，限量6萬瓶，送完為止。

第二是舉辦抽獎活動。楊鎮浯說，獎項有超吸睛的「一年金台單程機票飛到飽（1名）」、及金門最知名的特產金門高粱酒，數量共有99罈，每罈市價5000元。

觀光處表示，抽獎券將在領取防疫精酒時發放，領取期間到8月31日，領取地點在金門尚義機場。相關細節將在金門觀光旅遊網公告。洽詢電話:082-324174。