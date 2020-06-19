愛心「超前部署」 國際獅子會300-D2區捐贈防疫車輛
新冠肺炎疫情雖然逐漸趨緩，但偏鄉與弱勢族群，醫療需求仍持續存在，國際獅子會300-D2區，愛心公益不落人後、超前部署，今天在年會主席吳瑞達主辦2019-2020年度年會中，特別安排一項捐車儀式，總共捐贈五部防疫公益車輛，包括消防指揮車，多功能視力篩檢車，以及捐贈高雄市唐氏症歡喜協會多功能車，協助高屏地區防疫救災。
國際獅子會300-D2區總監孫樹評表示，除了捐車儀式，為了培養青少年正確人生觀，推動訂立「關懷幼苗」計劃，並提供高屏澎三地區共135名學生獎助學金，孫樹評表示，雖受新冠肺炎影響，但國際獅子會300-D2區，本著真誠服務精神，著重於激發真誠愛心，奉獻社區服務，已捐給國際總會國際基金超過1500萬元，未來更加奮起輝煌。
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