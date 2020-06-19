屏東勞動大學開學了！ 堆高機、起重機操作課程超熱門
屏東縣政府因應產業勞工需求，今年首創開辦屏東縣勞動大學，針對增進勞工職能技術與證照，開設26門課程，包括堆高機、起重機、無人機操作等熱門課程，報名人數爆滿。屏東縣長潘孟安今出席勞動大學開學典禮，他說，透過公部門搭起學習場域平台，讓勞工朋友在本業中精益求精或學習第二專長，藉由課程發掘自我潛能開創事業。
開學典禮現場展示介紹堆高機、車體包膜機具、無人機、蜂箱及可可豆等實體課程宣傳，也是目前最夯的課程，潘孟安在老師指導下，親自操作堆高機。
勞動大學規畫課程，除有堆高機、起重機、廢棄物處理及素食中餐烹調等相關證照課程，有利於勞工增進職能技術及提高薪資，還開設無人機操作基礎班、機電整合實務班、果蔬及當季作物加工班，幫助勞工學習技能，另還有開設生活應用及休閒娛樂課程，協助勞動朋友放鬆身心，課程相當多元豐富。
勞動暨青年發展處表示，勞動大學規畫26門課程，應用課程比例達54%，原本預計招收320人，目前報名人數已達553人，尤其因受疫情影響，部分課程延後開課，尚有名額，歡迎年滿15歲設籍或工作於屏東縣內之勞動者報名參加。相關報名、課程資訊，請上臉書搜尋屏東縣勞動大學。
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