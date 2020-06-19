屏縣首辦勞動大學 推高機養蜂課程受歡迎
屏東縣政府因應產業勞工需求，首開辦屏東縣勞動大學，今天舉行開學典禮，課程中的堆高機、無人機及養蜂受民眾歡迎，報名爆滿。
屏東縣長潘孟安出席勞動大學開學典禮表示，開辦勞動大學主要是為鼓勵勞動者充實知能，尤其已邁入第6屆的農業大學成功吸引許多青農返鄉創業，加上企業反映勞動力不足，因此縣府特別委請屏東科技大學規劃設計勞動大學課程，打造符合縣內產業及勞動者需求的課程。
活動現場特別展示及介紹堆高機、車體包膜機具、無人機、蜂箱及可可豆等實體課程宣傳，也是目前最夯的課程，潘孟安並在老師指導下，親自操作堆高機。
屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，勞動大學規劃的26門課程，應用課程比例達54%，原本預計招收320人，目前報名人數已達553人，尤其因受疫情影響，部分課程延後開課，還有名額，歡迎年滿15歲設籍或工作於屏東縣的勞動者報名參加。
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