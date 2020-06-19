東港鹽埔漁港連環火燒船 船主盼政府體恤伸援手
屏東鹽埔漁港監鹽埔泊區15日發生連環火燒船，共5艘遠洋漁船和2艘膠筏被惡火吞噬，船家損失慘重，受理陳情的立委周春米今天邀集漁業署、農金局、屏東縣政府和及當地漁會討論，尋求紓困之道； 船主盼展延舊貸款期限外，也能體恤以專案方式給予新建漁船貸款優惠，農金局代表表示會做研議。
周春米說 ，漁民生活不易，今年遭受疫情影響後，漁獲銷路直直落，更是辛苦，這次遭大火燒毀的漁船船主，賴以為生的漁船是向漁會、金融機構借貸購入，如今一夕慘遭祝融，貸款和生計馬上沒了著落；然而農委會現行的救助機制，僅有依遭難漁船筏救助要點，提供小額救助最高救助15萬元，與動輒上千萬的漁船相比，是杯水車薪。
她說， 發生這樣的意外大家都很難過，而依據辦理政策性農業專案貸款辦法，若貸款展延期間過原貸款期間，或是其剩餘貸款非平均攤還，則需要主管機關即農金局同意，在這樣的非常時期，農金局應伸出援手，協助各船主貸款展延，暫時紓解壓力。
與會船主表示，舊漁船因火災滅失，生計馬上受影響，對他們而言，最重要的是要趕快造出新船，才有辦法讓他們有資力生活與償還過去的舊貸， 除了針對舊貸款協助外，也希望農委會能夠針對造新船提出新的優惠貸款專案，體恤漁民需求。
農金局代表說，農委會振興紓困方案中，有針對農漁民補貼利息的方案，舊貸案件可以向農委會申請1年的利息補貼， 有關本金是否暫停攤還部份，原則上朝向本金暫停攤還1年，各船主應該先向各放款機構申請提報，農金局將針對受災船隻，敦促各機構核准展延其貸款=; 至於是否開放專案申請新貸，目前沒有這樣的專案，漁民既有需求，一定會做研議。
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