影／安心旅遊上路別走馬看花 林佳龍當精緻旅遊業配王

安心旅遊7月1日上路，為推廣精緻國內旅遊，台灣觀光策略發展協會邀交通部長林佳龍參與屏東踩線行程，昨夜參加東港東隆宮導覽、體驗辦桌文化，今天上午轉往墾丁參加潮間帶解說、淨灘並體驗「小而美」的龍水社區生態旅遊；他說，有別於走馬看花的大眾化旅遊，交通部和深度旅遊團體合作推廣深度的精緻旅遊，了解台灣在地人文風景之美也帶動經濟發展，他樂當「業配王」，盼觀光質量並重。

屏東東港是代表性漁村，早年漁民靠出海捕魚，討海生活中廟宇文化一直是很重要的元素，又以東隆宮為信仰中心，在夜間導覽王爺廟過程中，知名YOUTUBER團隊「欸你這週要幹嘛？」頻頻與林佳龍互動，林轉身化為最盡責業配王大推即將上路的「安心旅遊」，呼籲國人出來度假旅遊；他說，很多人聽到辦桌以為很俗，其實不然，老台灣的文化，可以用新的樣貌，重新活在我們的生活當中，愈在地愈國際，將生活包裝之後賣到世界去。

今天上午林住龍到墾丁參加台灣潛水公司辦的潮間帶生態導覽，並和墾丁國小師生同在後壁湖淨灘；台灣潛水執行長陳琦恩說，他們將淨灘結合生命教育包裝成產品對外販售，訂單出乎想像，可以看出民眾消費習慣的改變，強調體驗及與自然的永續連結；林佳龍說， 台灣是美麗的海島，透過導覽淨灘體驗可學習尊重大自然，與在地的連結度更夠，成為最棒的旅遊回憶。

在恆春龍水社區安排紅龜粿DIY、聽原汁原味的恆春民謠吟唱和嚐在地風味美食；他說， 安心旅遊就要上路，希望透過旅遊帶動內需經濟，促成經濟的復甦，更重要的是，可選擇精緻旅遊方式，深度了解台灣在地的文化，餐食，體驗；他在踩線認識到諸多優秀地方創生團隊，年輕人為地方注入新活力，也創造就業機會，台灣真的有很多很棒的元素。