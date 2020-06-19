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影／安心旅遊上路別走馬看花 林佳龍當精緻旅遊業配王

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
交通部長林佳龍參加台灣觀光策略發展協會的精緻旅遊屏東踩線行程，今天上午他在墾丁後壁湖和墾丁國小師生一起上台灣潛水公司安排的環境教育遊程─淨灘。記者潘欣中／翻攝
交通部長林佳龍參加台灣觀光策略發展協會的精緻旅遊屏東踩線行程，今天上午他在墾丁後壁湖和墾丁國小師生一起上台灣潛水公司安排的環境教育遊程─淨灘。記者潘欣中／翻攝

安心旅遊7月1日上路，為推廣精緻國內旅遊，台灣觀光策略發展協會邀交通部長林佳龍參與屏東踩線行程，昨夜參加東港東隆宮導覽、體驗辦桌文化，今天上午轉往墾丁參加潮間帶解說、淨灘並體驗「小而美」的龍水社區生態旅遊；他說，有別於走馬看花的大眾化旅遊，交通部和深度旅遊團體合作推廣深度的精緻旅遊，了解台灣在地人文風景之美也帶動經濟發展，他樂當「業配王」，盼觀光質量並重。

屏東東港是代表性漁村，早年漁民靠出海捕魚，討海生活中廟宇文化一直是很重要的元素，又以東隆宮為信仰中心，在夜間導覽王爺廟過程中，知名YOUTUBER團隊「欸你這週要幹嘛？」頻頻與林佳龍互動，林轉身化為最盡責業配王大推即將上路的「安心旅遊」，呼籲國人出來度假旅遊；他說，很多人聽到辦桌以為很俗，其實不然，老台灣的文化，可以用新的樣貌，重新活在我們的生活當中，愈在地愈國際，將生活包裝之後賣到世界去。

今天上午林住龍到墾丁參加台灣潛水公司辦的潮間帶生態導覽，並和墾丁國小師生同在後壁湖淨灘；台灣潛水執行長陳琦恩說，他們將淨灘結合生命教育包裝成產品對外販售，訂單出乎想像，可以看出民眾消費習慣的改變，強調體驗及與自然的永續連結；林佳龍說， 台灣是美麗的海島，透過導覽淨灘體驗可學習尊重大自然，與在地的連結度更夠，成為最棒的旅遊回憶。

在恆春龍水社區安排紅龜粿DIY、聽原汁原味的恆春民謠吟唱和嚐在地風味美食；他說， 安心旅遊就要上路，希望透過旅遊帶動內需經濟，促成經濟的復甦，更重要的是，可選擇精緻旅遊方式，深度了解台灣在地的文化，餐食，體驗；他在踩線認識到諸多優秀地方創生團隊，年輕人為地方注入新活力，也創造就業機會，台灣真的有很多很棒的元素。

台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝說，這次安排部長、旅遊電商和在地旅遊業者踩線，希望找出地方品牌行銷的痛點，開發更貼近在地需求的旅遊規劃內容，台灣還有許多在地特色未被發掘，在地居民多對自己習以為常的生活經驗與技能，未意識到可創造商業價值的，甚至不知道如何為服務進行定價， 透過這次踩線讓大家看到地方的努力。台灣觀光策略發展協會祕書長鄭祐軒說，透過海洋環境教育包裝成遊程，提供更深度的在地體驗，讓旅遊更豐富。

交通部長林佳龍（中）今天中午在恆春龍水社區體驗紅龜粿製作，他依社區總幹事林秋月（右）教他的方法在麵皮上做出「林」字，笑稱自己的是「林記」出產。記者潘欣中／攝影
交通部長林佳龍（中）今天中午在恆春龍水社區體驗紅龜粿製作，他依社區總幹事林秋月（右）教他的方法在麵皮上做出「林」字，笑稱自己的是「林記」出產。記者潘欣中／攝影
交通部長林佳龍參加台灣觀光策略發展協會的精緻旅遊屏東踩線行程，今天上午他在墾丁後壁湖和墾丁國小師生一起上台灣潛水公司安排的環境教育遊程─淨灘。記者潘欣中／翻攝
交通部長林佳龍參加台灣觀光策略發展協會的精緻旅遊屏東踩線行程，今天上午他在墾丁後壁湖和墾丁國小師生一起上台灣潛水公司安排的環境教育遊程─淨灘。記者潘欣中／翻攝
交通部長林佳龍（右）參加台灣觀光策略發展協會的精緻旅遊屏東踩線行程，今天上午到墾丁台灣潛水公司參加生態旅遊遊程。記者潘欣中／翻攝
交通部長林佳龍（右）參加台灣觀光策略發展協會的精緻旅遊屏東踩線行程，今天上午到墾丁台灣潛水公司參加生態旅遊遊程。記者潘欣中／翻攝
交通部長林佳龍參加台灣觀光策略發展協會的精緻旅遊屏東踩線行程，今天上午他在墾丁後壁湖和墾丁國小師生一起上台灣潛水公司安排的環境教育遊程─淨灘。記者潘欣中／翻攝
交通部長林佳龍參加台灣觀光策略發展協會的精緻旅遊屏東踩線行程，今天上午他在墾丁後壁湖和墾丁國小師生一起上台灣潛水公司安排的環境教育遊程─淨灘。記者潘欣中／翻攝

淨灘 墾丁

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