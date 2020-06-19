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台灣螺絲博物館斥資9千萬 螺絲公會爭取認養

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄岡山螺絲博物館營運6年，台灣螺絲公會爭取認養發展產業觀光。記者徐白櫻／攝影
高雄岡山螺絲博物館營運6年，台灣螺絲公會爭取認養發展產業觀光。記者徐白櫻／攝影

高雄岡山有螺絲王國之譽，大岡山地區是全球排名前三的螺絲扣件的生產重鎮，設在岡山的螺絲博物館營運6年，外界一直很陌生，台灣螺絲公會有意認養成立服務中心，規畫成為觀光景點。岡山農工表示，樂見螺絲公會認養博物館，未來若朝OT方式營運，校方可減輕營運負擔，讓更多人認識在地產業。

螺絲博物館建在岡山農工校地，在103年試營運至今，斥資9千萬，館內展示與記錄台灣螺絲製程與歷史，600坪的三層樓建築中，一樓展示生產流程、操作步驟、製程機具及互動區，二、三樓攤位區展示各家螺絲業者代表產品，能讓國內外客戶參觀各家產品。

台灣螺絲公會有意接手經營，透過立委邱志偉邀集教育部與岡山農工協調。公會理事長蔡圖晉表示，岡山是螺絲生產重鎮，若能順利認養，未來有意成立服務中心，帶領國外客戶了解「岡山螺絲窟」的歷史及各式產品，公會也會定期到博物館開會，發揮最大效能。

邱志偉認為，螺絲博物館介於崗山之眼與航空教育館之間，若以博物館當中心點，利用接駁車帶領遊客走訪認識大岡山的人文歷史、優美風景及美味飲食，對於觀光發展有加分作用。

教育部代表對此要求表達尊重，但希望營運權轉移細節應該要釐清。岡農校長張福祥表示，博物館建在校地上，由螺絲公會、中鋼公司與高市府等單位合資興建，近年才又重新拉皮整修，校方支持採用OT（公辦民營）方式委託螺絲公會認養與營運，但須由公會理監事會議與校務會議審查通過才能成案。

岡山 博物館 認養

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