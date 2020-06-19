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隋棠臉書發文事件縣府聲明挨轟 議員批教育處處處點火

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣議員唐玉琴批，「教育處處處點火，讓五星級縣長情何以堪」，今提出要求縣府針對此事要通盤檢討。記者劉星君／攝影
屏東縣議員唐玉琴批，「教育處處處點火，讓五星級縣長情何以堪」，今提出要求縣府針對此事要通盤檢討。記者劉星君／攝影

屏東縣議會定期會今閉幕，藝人隋棠近日臉書發文提及擔任蝴蝶朵朵繪本故事志工，到校園宣導性侵害防治議題，親揭一名女童遭遇，縣府教育處發新聞稿澄清，引發爭議，也讓縣長潘孟安昨親上火線說明。縣議員唐玉琴批，「教育處處處點火，讓五星級縣長情何以堪」，今提出要求縣府針對此事要通盤檢討。

屏東縣政府教育處長江國樑說，他已自請處分，檢討報告也有提出給縣長，遭退回。縣長潘孟安說，教育處報告針對事件「輕描淡寫」因此退回。他感謝吹哨者與勇於舉發者，縣府內部也會檢討。

縣議會定期會閉幕，議會臨時動議時，縣議員唐玉琴舉手發言，她說，提出這個議題很沉重，也很掙扎「五星級的屏東縣，不應該是由教育處壓倒屏東最後一根稻草」。

「教育處處處點火，讓五星級的縣長情何以堪」唐玉琴說，這一年多來，教育處發生大大小小事件，從學生體罰、校長貪瀆、校長性騷擾，教育處都有說詞，此次隋棠發文事件，到最後要由縣長出面滅火。

縣議員陳揚說，教育小組的議員們都很關心隋棠事件，7月要舉辦全中運，更是對屏東縣的形象大傷。陳揚問教育處長江國樑，針對懲處部分，有處理了嗎？

教育處長江國樑說，以縣長的決定為主要說明，教育處一天內提出檢討報告，被退回，「我自請處分」。

縣議員李世斌說，懲處名單不要把責任推給承辦人員，這次很嚴重的缺乏法治教育觀念。隋棠的發文指「侵犯」，聲明稿內容竟標定，不是性侵是強制猥褻，都是妨害性自自主罪章，竟還寫道只有一次不是多次，「一次都不行」。

縣議會教育小組召集人、議員何春美說，這次的事件發生是教訓，也是對教育負責開始，總之錯就是錯。大家要從教育出發，如何去安全、安定，檢討處罰後，不是就此結束，而是要銘記在心，要有肩膀承擔。

屏東縣政府 潘孟安 性侵

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