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在台遇真愛 失聯女移工自行到案

中央社 / 屏東縣19日電

越南女移工阿姍（化名）來台當看護工，為了賺更多的錢成為失聯移民工，由於在台遇到真愛，近日在台灣男友陪同下投案，移民官協助她辦理跨國婚姻，結束6年提心吊膽的生活。

移民署屏東專勤隊表示，阿姍9年前在越南離婚，為了撫養一對兒女，隻身來台從事看護工作，還貸了金額龐大的仲介費，她來台後，在高雄一家長照中心擔任看護，認識了對她照顧有加的台灣同事阿香，也因此與阿香的兒子「甫仔」相遇。

屏東專勤隊表示，也離婚的甫仔，獨自撫養兒子，與阿姍同病相憐，日久生情，在甫仔父母的支持下互訂終生，論及婚嫁，阿姍為了不想讓人閒言閒語，決心在2人婚前償還所有仲介費，為了追求較優渥的薪資，誤信同鄉失聯移工的建議，而選擇離開原合法雇主，遠赴台北成為失聯移工。

阿姍向移民官表示，在非法工作期間，除了要尋求三餐溫飽，也要躲避查緝，每天過著提心吊膽的生活，這般辛苦又害怕的日子持續將近6年，最近甫仔的父親聽到移民署推動「擴大自行到案專案」，採取「免收容、免管制、低罰鍰」的減免措施，隨即與屏東縣專勤隊聯繫求助。

上週甫仔全家陪同阿姍到屏東專勤隊自行到案，承辦的移民官同情阿姍的遭遇，協助她到屏東縣服務站了解將來辦理跨國婚姻及來台依親居留等程序。

在完成自行到案手續後，甫仔與父親激動握著移民官的手道謝，並表示阿姍與甫仔日後在台舉辦婚宴，也希望邀請大家來分享他們的喜悅。

屏東縣專勤隊隊長陳泗村今天表示，移民署推動「擴大自行到案專案」即將在6月底結束，呼籲逾期停、居留人士及失聯移工把握機會儘快主動投案，除了免收容外，同時免除禁止入國或不予許可期間，且處法定最低罰鍰新台幣2000元，減輕返國負擔。

移民署 屏東縣 移工

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