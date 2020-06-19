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金門東門市場畫設機車專用道 7月9日起開罰

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城分局 日前邀集金城鎮公所、東門里及南門里里長等人，共同前往民族路掃街擴大宣導及勸導違規占用「機車專用道」。圖／警方提供
金城分局 日前邀集金城鎮公所、東門里及南門里里長等人，共同前往民族路掃街擴大宣導及勸導違規占用「機車專用道」。圖／警方提供

為改善金城鎮東門民族路汽機車行車秩序，金門縣警局金城分局在民族路單行道路段畫設「機車專用道」，以提供機車（南門里西海路往東門里環島西路）行駛專用，宣導期將至7月8日止，警方表示，未來將會加強執法，提醒民眾多加配合，以免受罰。

金城分局今天表示， 日前邀集金門縣警察局交通隊、金城鎮公所、東門里及南門里里長等人，共同前往民族路掃街擴大宣導及勸導違規占用「機車專用道」，該路段鄰近金城傳統市場，且附近商家及攤商長期占用「機車專用道」，堆置攤架及違規停放自小客車，造成機車行駛穿梭於汽車車陣中造成險象環生。

警方表示，為加強執法面向，經金門縣道路交通安全聯席會報及相關單位決議，自4月8日起至7月8日止（宣導及勸導期），為期3個月加強宣導及勸導改善，於勸導期結束後，警方將視違規事實依據道路交通管理處罰條例第45條或第60條相關規定掣單舉發，處以600以上1800元以下罰鍰，或900以上1800元以下罰鍰。

另將會同金城鎮公所將違規佔用車道之攤架、招牌、看板及妨礙交通之物，依道路交通管理處罰條例第82條規定，視同廢棄物，依廢棄物法令清除或沒入清運，並處以1200以上2400元以下罰鍰，警方呼籲機車騎士以外之用路人，重視機車行駛路權，遵守交通規則，以免違規遭舉發。

金城分局分局長李益杰表示，畫設機車專用道後，提供機車安全行駛空間，除可落實汽機車分流，改善機車行車秩序外，更可減少機車於車陣中穿梭所帶來之危險。另外還是要請商家配合將貨車停放於對向車道後再將貨卸下搬運至店內，以維護行經民族路機車騎士之行車安全。

金門 機車騎士 廢棄物

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