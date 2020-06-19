海上花火節將登場 賴峰偉祈福平安順利

2020澎湖國際海上花火節，7月6日起展開近2個月的施放，澎湖縣長賴峰偉今天前往馬公觀音亭祈求活動平安順利，期盼澎湖觀光事業再創新高。

賴峰偉上午率旅遊處長陳美齡等工作團隊前往觀音亭，在主委王順輝陪同下循古禮，向觀音佛祖上香、獻花、獻茶、獻果和獻財帛，祈求風調雨順，花火活動施放期間平安順利、圓滿完成。

賴峰偉表示，澎湖目前各旅宿業者接單應接不暇，顯示旅遊景氣逐漸復甦，加上7月安心旅遊補助計畫啟動，到離島自由行住宿可再加碼補助新台幣1000元，屆時澎湖觀光事業將再創新高。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節」，10餘年來大都是在每年的4月間觀光季開鑼時登場，今年因碰上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，而順延至暑假，在疫情趨緩後，人潮預期中更加湧現。

2020澎湖國際海上花火節7月6日至9月3日止，每週一、四晚上在馬公市觀音亭園區施放，開、閉幕式都是漫威主題專場和300架無人機表演，並有藝人獻唱；另外7月18日、8月1日和15日分別前往吉貝、七美和望安等三個離島施放，總共21場次，除開、閉幕式各為15分鐘煙火秀外，其餘均為10分鐘。