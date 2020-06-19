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紅氣球書屋老闆娘 挺肚投入恆春鎮長補選

中央社 / 台北19日電

頂著大肚子、全台最南的獨立書店「紅氣球書屋」老闆娘郭德慧，將投入恆春鎮長補選。她笑說，正因為沒有政治背景，投入選戰沒包袱，希望藉由參選推動恆春永續發展。

無黨籍前屏東縣恆春鎮長盧玉棟，5月遭判決當選無效定讞，補選投票日為8月22日，而位在恆春的獨立書店「紅氣球書屋」老闆娘郭德慧，她今天接受中央社電訪時也表達參選意願。

身懷六甲的郭德慧笑說，「7月20日登記參選，同時也是預產期」，她將帶子參選，打出不一樣的地方選戰。

在高雄出生、長大的郭德慧，過去曾在台北的飯店業從事行銷業務等工作，4年前跟先生林彥廷到恆春創業，經營民宿一年後轉開獨立書店，紅氣球書屋裡最熱賣的不是新書，而是與恆春有關的地方誌等文史書籍。店裡也時常舉辦講座，透過各式各樣的議題，與在地民眾分享理念並反思。

郭德慧說，「30歲前都不會覺得自己跟政治會有什麼關聯」，但在恆春居住4年後發現，「恆春有很多條件都很棒，有山有海有古蹟，很多條件都不輸國外。」適合推廣山稜學院、海洋學院，讓遊客體驗一、兩天的環境教育，「恆春絕對可以變成國際型的國際亮點。」

然而過去因為觀光快速發展，地方發展多半聚焦在遊客人數多少，長久以來地方政治也停留在爭取補助、福利。郭德慧認為，這些固然重要，但理想的狀態應是創造一個永續發展的環境，讓人民不是只有依賴短期的補助就可賺到錢。

台灣時常會以日本觀光作為學習範本，郭德慧認為，「公部門的角色功不可沒。」她希望能創造一個讓年輕人返鄉的環境，並透過公部門整合、串連有永續經營恆春理念的在地業者，在後疫情時代，讓恆春重新開機、再出發。

「我沒有政治背景，參選沒包袱。」郭德慧說，許多人認為她太天真，把選舉看得太簡單，「但這個世界，樂觀的事情已經不多了。」

郭德慧認為，政治不是一、兩個人的事情，而是眾人的事，「成就不一定在我」，投入補選最大目的是希望引起地方年輕人關注，號召有理念、有想法的在地人士，一起用行動改變恆春的未來。

恆春 獨立書店 屏東縣

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