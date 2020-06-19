全國優良農特產品展售首站抵金門 吸引民眾搶購

最受歡迎的全國農業合作社場優良農特產品展售及品嚐促銷活動，首場巡迴展今天抵達金門，雖然受疫情影響，今年晚了數個月才舉行，但依然吸引不少老客戶趕來捧場，包括香菇、木耳、茶葉、蜂蜜等台灣知名的特產都是特別空運來金門，不少民眾聽到有折扣，更是瘋狂採購，讓廠商開心笑呵呵。

這場農特產品展售會今天在金門縣聯社前廣場正式登場開賣，包括金湖鎮長陳文顧、金城代表會主席陳天成、港務處長何佩舉等人都出席開幕典禮。

此次的農特產品共有30個攤位，金門知名的古多利咖啡也首次加入展售，現場銷售的商品網羅了台灣各地的水果與農特產品，還有部分推出第二件5折的超低優惠，深受婆婆媽媽的喜愛，所以一整天下來人潮不斷，買氣搶搶滾。

金門縣聯社理事主席楊肅藝與監事主席楊瑞松都表示，這個全國優良農特產品展以往都是全國巡迴10個縣市舉辦，因為體恤外島的民眾，幾乎都將首場安排在金門，造福金門的百姓，感謝農聯社課長謝杰瓏等人的協助促成下，讓展覽每年都相當成功，大受金門民眾的歡迎。