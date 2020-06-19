快訊

撼動安倍政權? 日本「前法相賄選案」的夫妻逮捕令

接受監院副院長提名 國民黨火速停止黃健庭黨權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳吉仲蹲著視察台南愛文芒果 「有信心讓農民賺大錢」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影

台南芒果將進入盛產，立委郭國文今天邀請農委會主委陳吉仲到台南南化愛文芒果產地與果農座談，並參觀南化農會分級包裝場現況。陳吉仲表示，農委會超前部署，今年芒果外銷已達2千8百公噸，比去年同期增加3百公噸，完全不受疫情影響，從外銷增加及䦞4月端午節禮盒訂單滿滿，也啟動加工補助，面對未來價格可能的波動，也有準備好的備案，不宜現在就公布，但有信心讓農民賺大錢。

郭國文表示，新肺炎疫情之後，應特別透過特色農產之推廣來振興內外銷經濟，對優質農產的鼓勵補助也應再擴大。

陳吉仲今天率國際處長林家榮、農糧署副署長蘇茂祥、台南區農改場鄭榮瑞及台南市府農業局主秘吳威達，在南化區農會總幹事溫進添陪同召開記者會。

陳吉仲表示，今年5月13日起就已啟動芒果採購加工措施，由地方政府公告徵求加工廠商，向產地供應單位採購芒果加工的話，可補助供應單位每公斤2元集運費，以及加工廠商加工處理費每公斤2元。

另外今年特別針對海外行銷提出獎勵，除了包含外銷空運保證艙位外，外銷至國外空運依國別每公斤補助30至70元，海運每公斤補助6至13元。到10月產季結束。

果農憂心，今年給加工廠的加工處理費補助較去年少，雖然市政府徵求廠商，但補助減少下收購量也可能跟著減少，導致會有加工果流入市面。

農糧署副署長蘇茂祥表示，之前困屏東芒果盛產影響價格，今年台南芒果預估減產2、3成，後續價格也看漲，台北批發市場今天每公斤平均50元，南化芒果拍賣價平均每公斤更高達60元，且加工廠需求量也增加，先酌予降低加工處理費，但是仍然有補助。

郭國文表示，為維持芒果價格，相關的加工補助應該機動調整。今年雖然預估減產，但台南芒果產期與屏東產期今年重複時間據說較長，目前市場價格上是較去年低的。因此希望能恢復去年集運費每公斤補助2元、加工處理費每公斤3元，以鼓勵加工業者收購來平衡價格，健全產銷體系。

至於外銷，郭國文說雖然有補助空運海運費用，但銷往日韓仍以愛文為主，台南第二大產量之金煌則應儘速提前排入談判期程，讓金煌除了目前銷東南亞外，也能順利銷至東北亞、甚至其他洲。

農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天視察台南南化愛文產地。記者吳淑玲／攝影

芒果 郭國文 陳吉仲

延伸閱讀

陳其邁「畢業」許願：希望不久的將來能跟大家相逢

口蹄疫讓1萬8千農戶消失 陳吉仲憶當年惹哭蘇貞昌

行政院會陳吉仲報告 我國從口蹄疫疫區除名

影／口蹄疫除名 陳吉仲：台灣豬重返國際市場

相關新聞

u故事╱內門女婿掌勺辦桌 延續台灣的老味道

當初「不想被看笑話」賭一口氣，讓高雄內門翔龍筵席第三代李芝瑜和呂昭輝，扛起了超過七十年的老招牌，傳統辦桌的菜餚，結合年輕...

全國優良農特產品展售首站抵金門 吸引民眾搶購

最受歡迎的全國農業合作社場優良農特產品展售及品嚐促銷活動，首場巡迴展今天抵達金門，雖然受疫情影響，今年晚了數個月才舉行，...

陳吉仲蹲著視察台南愛文芒果 「有信心讓農民賺大錢」

台南芒果將進入盛產，立委郭國文今天邀請農委會主委陳吉仲到台南南化愛文芒果產地與果農座談，並參觀南化農會分級包裝場現況。陳...

議員建議實施老人免健保費 黃偉哲：怕如興奮劑

國民黨台南市議員尤榮智今天在議會質詢時，指出六都唯有台南老人健保沒有免費，要求台南市長黃偉哲明年編列預算，讓老人福利政策...

影／陳其邁到市場掃街拉票 民眾送鳳梨祝福

行政院前副院長陳其邁被民進黨徵召參選高雄市長補選之後，今天上午首度到鳳山傳統市場拜票受到許多攤商及民眾歡迎，對於合照更是...

金門營養午餐 吃得到有機蔬菜

金門縣政府透過縣農會三章一Q供貨平台，試辦每周供應學校營養午餐1天有機蔬菜，約7400名學生受惠；新北市原本每周供應學生...

飛灰固化掩埋場將滿 議員籲提前部署

高雄市議會定期會今進入市政總質詢，昨安排市政考察，行程以垃圾焚化爐、環保設施為主。由於高雄公有飛灰固化物掩埋場容量將滿，...

屏東Keep Going 全中運主題曲發表

屏東縣政府昨天發表2020全國中等學校運動會主題曲「屏東Keep Going」，唱出運動員努力揮汗追夢的堅毅精神，呼應今...

小確幸！ 澎湖全縣發500元現金

後疫情時期，各縣市為恢復經濟元氣，紛紛提振興方案。澎湖縣政府決定普發振興經濟禮金，凡今年6月1日前設籍澎湖者，每人可獲5...

好學橘／退休刑警夫婦 開咖啡店款待客人

高雄市警局刑警大隊退休女警劉新蘭，與同為警職的丈夫蘇育立是警界銀色夫妻檔，退休後尋找新重心，在美濃區經營咖啡店「漫飛悠境...

金門縣府旁傳車禍 驚天巨響嚇壞附近店家

金門縣府大門口今晚發生一起車禍事故，騎乘電動自行車的葉姓女騎士在金城鎮民生路54巷路口，疑似跨越雙黃線，逆向行駛與由縣府...

隋棠揭性侵案 教育處回應「措詞不當」 潘孟安喊嚴懲

藝人隋棠在屏東擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，宣導性侵害防治觀念教學童如何保護自己，她15日臉書發文，指有女孩親揭遭叔姪侵...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

又破紀錄！大甲媽回鑾比往年提早約3小時離開彰化

等了十年！ 汐止鐵路橋下再闢停車場

新北社區自主申報資源回收量 可抽禮券

金門縣府旁傳車禍 驚天巨響嚇壞附近店家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。