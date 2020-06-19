陳吉仲蹲著視察台南愛文芒果 「有信心讓農民賺大錢」

台南芒果將進入盛產，立委郭國文今天邀請農委會主委陳吉仲到台南南化愛文芒果產地與果農座談，並參觀南化農會分級包裝場現況。陳吉仲表示，農委會超前部署，今年芒果外銷已達2千8百公噸，比去年同期增加3百公噸，完全不受疫情影響，從外銷增加及䦞4月端午節禮盒訂單滿滿，也啟動加工補助，面對未來價格可能的波動，也有準備好的備案，不宜現在就公布，但有信心讓農民賺大錢。

郭國文表示，新肺炎疫情之後，應特別透過特色農產之推廣來振興內外銷經濟，對優質農產的鼓勵補助也應再擴大。

陳吉仲今天率國際處長林家榮、農糧署副署長蘇茂祥、台南區農改場鄭榮瑞及台南市府農業局主秘吳威達，在南化區農會總幹事溫進添陪同召開記者會。

陳吉仲表示，今年5月13日起就已啟動芒果採購加工措施，由地方政府公告徵求加工廠商，向產地供應單位採購芒果加工的話，可補助供應單位每公斤2元集運費，以及加工廠商加工處理費每公斤2元。

另外今年特別針對海外行銷提出獎勵，除了包含外銷空運保證艙位外，外銷至國外空運依國別每公斤補助30至70元，海運每公斤補助6至13元。到10月產季結束。

果農憂心，今年給加工廠的加工處理費補助較去年少，雖然市政府徵求廠商，但補助減少下收購量也可能跟著減少，導致會有加工果流入市面。

農糧署副署長蘇茂祥表示，之前困屏東芒果盛產影響價格，今年台南芒果預估減產2、3成，後續價格也看漲，台北批發市場今天每公斤平均50元，南化芒果拍賣價平均每公斤更高達60元，且加工廠需求量也增加，先酌予降低加工處理費，但是仍然有補助。

郭國文表示，為維持芒果價格，相關的加工補助應該機動調整。今年雖然預估減產，但台南芒果產期與屏東產期今年重複時間據說較長，目前市場價格上是較去年低的。因此希望能恢復去年集運費每公斤補助2元、加工處理費每公斤3元，以鼓勵加工業者收購來平衡價格，健全產銷體系。