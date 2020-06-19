議員建議實施老人免健保費 黃偉哲：怕如興奮劑

國民黨台南市議員尤榮智今天在議會質詢時，指出六都唯有台南老人健保沒有免費，要求台南市長黃偉哲明年編列預算，讓老人福利政策更完善，「實施後保證你五顆星第一名」。黃偉哲回應，免健保費怕如興奮劑，實施下去可能民調很高，但過兩三年後可能就還好，會再看今年有沒有賸餘款。

尤榮智說，未來台南市要怎樣更好？只要實施65歲以上免繳健保費，保證市長五顆星第一名。他指出，台南現在只有低、中低收入及領有身心障礙的年長者才能享健保補助，如果65歲以上全面免費，約有30萬人受惠、經費27億元左右，希望市長三思，明年編列預算。

黃偉哲回應，「其他五都有發，結果台北市、高雄市、台中市施政滿意度都要...」，話未說完，黃接著點頭說願意加強老人福利，免健保費很像興奮劑，實施下去可能民調很高，但過兩三年後可能就還好，要為老人做，而不是為施政滿意度而做，這樣實施才不會讓人覺得是施政買票。

黃偉哲表示，今年會再看有沒有賸餘款，因為房屋稅降下來之後，財稅很吃緊，要再來籌錢看看有沒有賸餘的錢來處理。