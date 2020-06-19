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u故事╱內門女婿掌勺辦桌 延續台灣的老味道

聯合報 / 記者廖惠玲 蔣宗裕 王彥鈞╱高雄即時報導
李芝瑜與呂昭輝主導辦桌規劃，卻是團隊中最年輕的成員，與老一輩廚工相互照應。記者╱蔣宗裕 拍攝
李芝瑜與呂昭輝主導辦桌規劃，卻是團隊中最年輕的成員，與老一輩廚工相互照應。記者╱蔣宗裕 拍攝

當初「不想被看笑話」賭一口氣，讓高雄內門翔龍筵席第三代李芝瑜和呂昭輝，扛起了超過七十年的老招牌，傳統辦桌的菜餚，結合年輕世代的創意行銷，保留傳統的好滋味，勾起老一輩的味覺記憶。

位在內門的翔龍筵席第三代李芝瑜和夫婿呂昭輝，兩人原本都在台北上班，分別從事時尚和精品行業，儘管頂著外商的職業光環，陪伴孩子成長的時間卻十分有限。因此，夫妻倆帶著孩子返回娘家內門，投入家傳的辦桌行業。

高雄內門素有「總鋪師故鄉」的美名，全盛時期當地有超過百位總鋪師，形成台灣特有的傳統辦桌文化。然而，隨著時代變遷，北台灣已少見辦桌場面，南台灣的傳統辦桌文化正逐漸流失當中，呂昭輝和李芝瑜更感嘆，年輕人投入行業的比重更是少之又少。

因此，呂昭輝和李芝瑜接單後，負責主導辦桌規劃，卻是團隊中最年輕的兩名成員，其他成員都是父執輩，甚至阿嬤那一代的工作夥伴，幾乎看著李芝瑜長大，傳授給這對年輕夫妻倆的不只是多年的廚藝歷練，還有人情世故。

年輕夫妻投入辦桌，原本期待吸引年輕客群，沒想到，找上門的客人反而是父母親和阿公阿嬤的世代，呂昭輝說：「他們對辦桌有情感聯繫，從菜餚中重拾懷念的滋味」。加上現代家庭人口較少，呂昭輝和李芝瑜索性在名片印上「什麼都辦，什麼都做」，五桌不嫌少，李芝瑜說：「如果還有人願意辦桌，為何不去幫他解決問題？」

李芝瑜和呂昭輝熬過初期一個月只有一桌訂單的日子，最高紀錄接下的大單，連續兩周每天席開百桌，甚至在遊艇上辦桌，讓外國人品嚐到台灣特有的傳統菜餚，在返鄉的生活中寫下難以忘懷的記憶。

夫妻倆扛起超過七十年的老招牌，壓力自然不在話下，掌勺的內門女婿呂昭輝，曾被質疑「外子能做到如何」，不服輸的他賭一口氣「不想被看笑話」，師承嚴格的岳父李文棧，秉持阿嬤李張金葉的「刀煮師」精神，用心做好每一道菜，希望延續台灣辦桌的老味道。

李芝瑜與呂昭輝2019年參與高雄在地活動「草地辦桌」，將台灣手路菜端上西式擺設的筵席，融合傳統與創新。照片╱翔龍筵席 提供
李芝瑜與呂昭輝2019年參與高雄在地活動「草地辦桌」，將台灣手路菜端上西式擺設的筵席，融合傳統與創新。照片╱翔龍筵席 提供
呂昭輝說：「辦桌煮菜最大成就感就是我岳父(李文棧)點頭。」照片╱翔龍筵席 提供
呂昭輝說：「辦桌煮菜最大成就感就是我岳父(李文棧)點頭。」照片╱翔龍筵席 提供
呂昭輝與阿嬤那一代的刀煮師聯手調製海鮮羹。記者╱蔣宗裕 拍攝
呂昭輝與阿嬤那一代的刀煮師聯手調製海鮮羹。記者╱蔣宗裕 拍攝

辦桌 夫妻 總鋪師

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