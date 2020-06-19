影／陳其邁到市場掃街拉票 民眾送鳳梨祝福

行政院前副院長陳其邁被民進黨徵召參選高雄市長補選之後，今天上午首度到鳳山傳統市場拜票受到許多攤商及民眾歡迎，對於合照更是來者不拒，陳其邁不只握手，還數度90度鞠躬請大家支持他當市長，也不時小跑步展現「緊緊緊」的行動力，攤商也送上鳳梨表達祝福，還說這次票一定投給你！。

隔了1年半多再為選舉到果菜批發市場拜票的陳其邁，身段比以前柔軟，一路面帶笑容，不時合掌感謝，要拍照的來者不拒，多次拿起要合照攤商的手機幫忙自拍。