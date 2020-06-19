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影／陳其邁到市場掃街拉票 民眾送鳳梨祝福
行政院前副院長陳其邁被民進黨徵召參選高雄市長補選之後，今天上午首度到鳳山傳統市場拜票受到許多攤商及民眾歡迎，對於合照更是來者不拒，陳其邁不只握手，還數度90度鞠躬請大家支持他當市長，也不時小跑步展現「緊緊緊」的行動力，攤商也送上鳳梨表達祝福，還說這次票一定投給你！。
隔了1年半多再為選舉到果菜批發市場拜票的陳其邁，身段比以前柔軟，一路面帶笑容，不時合掌感謝，要拍照的來者不拒，多次拿起要合照攤商的手機幫忙自拍。
陳其邁針對記者提問表示因為要拚經濟，不管是賣菜、或者是高科技的產品都是市長要做的工作，尤其果菜市場過去有一些問題還沒有解決，比如說停車場的問題，上面屋簷漏水，冷凍庫等，農會委有些地方已經補助了，但是有一些是市政府可以再加一點力，像停車場，我當市長一定全力解決這些問題。所以一方面跟市民朋友聽取他們意見，另方面也趕快了解實際問題，然後馬上動手去做解決。
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