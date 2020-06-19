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影／陳其邁到市場掃街拉票 民眾送鳳梨祝福

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，他表示會做一個拼經濟的市長。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，他表示會做一個拼經濟的市長。記者劉學聖／攝影

行政院前副院長陳其邁被民進黨徵召參選高雄市長補選之後，今天上午首度到鳳山傳統市場拜票受到許多攤商及民眾歡迎，對於合照更是來者不拒，陳其邁不只握手，還數度90度鞠躬請大家支持他當市長，也不時小跑步展現「緊緊緊」的行動力，攤商也送上鳳梨表達祝福，還說這次票一定投給你！。

隔了1年半多再為選舉到果菜批發市場拜票的陳其邁，身段比以前柔軟，一路面帶笑容，不時合掌感謝，要拍照的來者不拒，多次拿起要合照攤商的手機幫忙自拍。

陳其邁針對記者提問表示因為要拚經濟，不管是賣菜、或者是高科技的產品都是市長要做的工作，尤其果菜市場過去有一些問題還沒有解決，比如說停車場的問題，上面屋簷漏水，冷凍庫等，農會委有些地方已經補助了，但是有一些是市政府可以再加一點力，像停車場，我當市長一定全力解決這些問題。所以一方面跟市民朋友聽取他們意見，另方面也趕快了解實際問題，然後馬上動手去做解決。

前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，支持者送上鳳梨祝福。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，支持者送上鳳梨祝福。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，他不斷向民眾拜託拉票，展現柔軟身段。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，他不斷向民眾拜託拉票，展現柔軟身段。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，他不斷向民眾鞠躬拜託，展現柔軟身段。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，他不斷向民眾鞠躬拜託，展現柔軟身段。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，到哪都是小跑步的陳其邁展現「緊緊緊」的行動力。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，到哪都是小跑步的陳其邁展現「緊緊緊」的行動力。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，對於民眾要求合影來者不拒。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票，對於民眾要求合影來者不拒。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票。記者劉學聖／攝影
前行政院副院長陳其邁接受徵召後今天上午來到鳳山肉豆公市場進行掃街拜票。記者劉學聖／攝影

陳其邁 拜票 停車場

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