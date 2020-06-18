金門縣府旁傳車禍 驚天巨響嚇壞附近店家

金門縣府大門口今晚發生一起車禍事故，騎乘電動自行車的葉姓女騎士在金城鎮民生路54巷路口，疑似跨越雙黃線，逆向行駛與由縣府方向往金城車站方向行駛的自小客車洪姓駕駛發生撞擊，造成葉姓女駕駛受傷，由於葉女年約7旬，讓到場處理的警消人員，也相當緊張，好在送醫後，已沒有大礙。

金門縣警局金城分局表示， 今日晚間19時30分許，在金門憲兵隊旁邊，緊鄰縣府大門口前發生一起車禍事故，葉姓女駕駛騎乘電動自行車，由金城車站往縣政府方向行駛，與洪姓駕駛所駕駛自小客車由縣府方向往金城車站方向行駛發生交通事故，由於正值晚餐時間，路過的車輛不少。

警方表示，到場處理時，葉女已摔落在道路上，意識清楚，現場血跡斑斑，且因撞擊力道猛烈，葉女的電動自行車車頭幾乎全毀，洪男的小客車保險桿也毀損嚴重；警方酒測後，發現洪姓駕駛酒測值為0.0MG/L，並無飲酒；至於葉女有沒飲酒，因救護車送醫，需待抽血檢驗有無飲酒。

據了解，出事的路口在民生路上，緊鄰縣府大門口，平常的車流量就很大，所以交通事故頻傳，今晚突如其來的車禍，嚇壞附近的店家，有人甚至被嚇到不敢出外察看；憲兵隊則出動多人到場協助，有的清理現場，有的指揮交通。