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台電向海致敬 澎湖成功放流高經濟原生物種

中央社 / 澎湖縣18日電

台電豐育海洋漁業資源今天傍晚在澎湖龍門海域擴大放流條石鯛與象牙鳳螺等魚貝，現場還首次展示放流魚貝和棲地復育物種，達到海洋復育與環境教育雙重目標。

台電公司豐育海洋漁業資源條石鯛與象牙鳳螺等放流活動，台電董事長楊偉甫、農委會副主委陳添壽、澎湖縣縣會議長劉陳昭玲、水試所長陳君如、尖山電廠長歐致誠、湖西鄉長吳政杰等人，今天與100多名湖西龍門社區民眾和龍門國小學童一起進行放流活動，落實海洋漁業資源保育工作。

台電表示，「向海致敬」豐育海洋漁業資源，今天共放流有點石斑5000尾、條石鯛1萬5000尾和象牙鳳螺3萬7000顆，都是龍門海域的原生物種，是規模最大一場，現場並安排物種棲地環境教育活動，近期在湖西海域還有5場放流活動。

台電尖山電廠表示，台電自91年起每年在澎湖海域放流魚苗迄今超過122萬尾，今年委由水試所澎湖海洋生物研究中心執行海洋豐育與環境扎根工作，從今年5月起陸續在澎湖菓葉、虎井、七美、東吉、東嶼坪等海域放流象牙鳳螺、水晶鳳凰螺各10萬顆、條石鯛1萬尾和鱟500隻，以及棲地復育物種有珊瑚礁100平方公尺和馬尾藻320平方公尺。

台電 澎湖 象牙

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