飛灰固化掩埋場將滿 議員籲提前部署

高雄市議會定期會今進入市政總質詢，昨安排市政考察，行程以垃圾焚化爐、環保設施為主。由於高雄公有飛灰固化物掩埋場容量將滿，議會要求環保局提前規畫掩埋場；具爭議的馬頭山掩埋場開發案，業者表示將改朝循環經濟區開發。

多位議員昨天到大寮區廢輪胎處理及再利用廠、仁武焚化爐、路竹衛生掩埋場、岡山區可寧衛固化物掩埋場等地視察，今天下午將針對視察結果進行專案報告討論。

高雄有中區、南區、仁武及岡山4座焚化廠，其中仁武岡山廠委外操作，合約將在年底到期。多位議員關注仁武廠未來能否符合總熱效率25%規範，廠商強調，在場地空間限制下，更新設備有困難度，只能由目前20%提高至22%。

民進黨市議員林智鴻說，焚化廠攸關空汙等問題，應持續提升焚化爐效能，是否替外縣市代燒垃圾也要再討論。親民黨市議員吳益政說，焚化爐若要進一步提升效能，有兩個前提，一是民眾垃圾分類觀念要加強；二是設備要再花錢更新。

由於飛灰固化物掩埋容量僅餘2年，議員前往公立路竹掩埋場及民營的吉衞掩埋場進行考察。國民黨市議員吳利成要求環保局承擔責任，提前規畫因應。民進黨市議員陳明澤建議由政府找地、規畫，環評完成後，再委託民營。

爭議許久的馬頭山掩埋場開發案也是焦點，開發馬頭山掩埋場的吉衞公司表示，願配合政府政策，改朝循環經濟方向開發。

無黨團結聯盟總召朱信強說，馬頭山掩埋場正送第2次環評中，業者表示要利用科技技術，將廢棄物變成可再利用材料，成為循環經濟區，但具體做法還待觀察。他建議由政府找民間環保公司，執行該區域生態、地下水檢測等，讓居民安心。