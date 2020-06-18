澎湖5離島供電 台電允接管

時光步入1980年代後期，台灣勞動成本上漲，需要大量勞動力的製造業撐不住，紛紛南移或西進，高雄的工業引擎終於安靜下來。但是工廠走了，人也空了，五福四路上的報關行、代書樓、律師樓一一關上，老闆們搬到東莞，老闆娘們改在東莞血拚，外國客戶也不來了。

2020-06-18 15:21