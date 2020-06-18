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澎湖5離島供電 台電允接管
澎湖馬公桶盤、望安東吉嶼等5離島供電設施，台電董事長楊偉甫今天在拜會縣長賴峰偉時允諾，台電願協助，接管離島供電業務。
賴峰偉表示，澎湖19個有人居住的島嶼，桶盤、花嶼、東吉嶼、東嶼坪、西嶼坪5個離島，仍未由台電公司接管，而是由桶盤嶼水電合作社及望安鄉公所（花嶼、東吉嶼、東嶼坪、西嶼坪）負責柴油發電機組營運與維護工作，台電及縣府每年額外補助公所新台幣2000萬元供電營運虧損。
台電董事長楊偉甫今天抵澎參加放流魚貝時，縣長賴峰偉希望台電公司能接管，讓離島電力回歸正常化，電費合理化。楊偉甫表示，只要縣府協調5離島民眾同意，台電接管時機便已成熟，電錶將由台電公司提供，由台電派員協助離島民眾用戶安裝電錶，並提供技術服務，保證供電安全與品質，賴峰偉致贈榮譽縣民證給楊偉甫。
楊偉甫說，澎湖5離島電錶裝設完成後，台電將一併檢查地區電網，包含室內、室外線路檢修，確保線路符合安全標準，未來配合離島智慧光電系統及智慧電網，降低發電成本，一步一步打造成無碳島。
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