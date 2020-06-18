快訊

咬牙硬撐！昇恆昌借錢發薪水 7月關台中、高雄一半店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖5離島供電 台電允接管

中央社 / 澎湖縣18日電
台電允諾接管澎湖5離島供電業務，照片為台電示意圖。 聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
台電允諾接管澎湖5離島供電業務，照片為台電示意圖。 聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影

澎湖馬公桶盤、望安東吉嶼等5離島供電設施，台電董事長楊偉甫今天在拜會縣長賴峰偉時允諾，台電願協助，接管離島供電業務。

賴峰偉表示，澎湖19個有人居住的島嶼，桶盤、花嶼、東吉嶼、東嶼坪、西嶼坪5個離島，仍未由台電公司接管，而是由桶盤嶼水電合作社及望安鄉公所（花嶼、東吉嶼、東嶼坪、西嶼坪）負責柴油發電機組營運與維護工作，台電及縣府每年額外補助公所新台幣2000萬元供電營運虧損。

台電董事長楊偉甫今天抵澎參加放流魚貝時，縣長賴峰偉希望台電公司能接管，讓離島電力回歸正常化，電費合理化。楊偉甫表示，只要縣府協調5離島民眾同意，台電接管時機便已成熟，電錶將由台電公司提供，由台電派員協助離島民眾用戶安裝電錶，並提供技術服務，保證供電安全與品質，賴峰偉致贈榮譽縣民證給楊偉甫。

楊偉甫說，澎湖5離島電錶裝設完成後，台電將一併檢查地區電網，包含室內、室外線路檢修，確保線路符合安全標準，未來配合離島智慧光電系統及智慧電網，降低發電成本，一步一步打造成無碳島。

台電 賴峰偉 澎湖

延伸閱讀

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

2020澎湖國際海上花火節即將精彩呈現！

南投秀林國小師生赴澎湖 山海交流美感教育

疫情趨緩 澎湖海上花火節7月6日揭開序幕

相關新聞

澎湖5離島供電 台電允接管

澎湖馬公桶盤、望安東吉嶼等5離島供電設施，台電董事長楊偉甫今天在拜會縣長賴峰偉時允諾，台電願協助，接管離島供電業務

澎湖5離島供電設施 台電允接管

澎湖縣長賴峰偉今頒榮譽縣民證給台電董事長楊偉甫，感謝台電公司服務偏鄉離島，並期許台電公司能接管馬公市桶盤、望安鄉東吉嶼等...

備戰19日高雄市政總質詢 代理市長楊明州：相信理性問政

高雄市代理市長楊明州13日就任，明天起將列席議會總質詢到7月21日。他指出，今天走訪北高雄拜訪議員，只能晚上「惡補」市政...

金門民眾瘋秘境登山 消防局超前部署演練墜落救援

太武山高約253公尺，號稱是金門的第一高峰，新冠肺炎席捲全台，金門民眾紛紛展開太武山秘境登山之旅，多了探勘植物園等最少7...

影／談高雄市長補選戰 潘孟安：高屏區域治理鄉親做最好選擇

屏東縣長潘孟安今天到高雄漢神巨蛋，為「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品周開幕。他表示，高屏是共同生活圈，縣府首次與漢神...

高雄又老又窮？學者：應重新振興工業！

時光步入1980年代後期，台灣勞動成本上漲，需要大量勞動力的製造業撐不住，紛紛南移或西進，高雄的工業引擎終於安靜下來。但是工廠走了，人也空了，五福四路上的報關行、代書樓、律師樓一一關上，老闆們搬到東莞，老闆娘們改在東莞血拚，外國客戶也不來了。

東南亞行動書車溫暖移工思鄉情 定期出勤廠區及宿舍區

國際扶輪3510地區高雄港都扶輪社號召社友集資，今天捐贈高市圖新的東南亞行動書車，車身彩繪以印尼、越南、菲律賓、泰國元素...

金門學童好幸福 營養午餐吃得到有機蔬菜

金門學童好幸福喔！為照顧學童飲食健康，金門縣政府透過縣農會三章一Q供貨平台，試辦學校午餐有機蔬菜供應計畫，自6月1日起加...

高雄4高中聯盟 共推雙語教育

高雄市立仁武高中、瑞祥高中、林園高中、文山高中攜手拚英語教育，今年9月起國中部推動雙語課程，高中部成立「英語國際專班」，...

高市敬老卡僅限交通 議員籲擴大

到今年5月底，高雄市政府發出37萬多張敬老卡，搭乘公車、捷運、渡輪可享優惠，市議員李雅慧比較其他縣市的敬老卡，認為北市、...

流標6次 泊逸酒店2.2億賣出

屏東縣車城鄉墾丁泊逸度假酒店因積欠銀行逾2億元遭法拍，飯店合併員工宿舍首拍底價6.8億元，卻乏人問津，經6次法拍在今年5...

登革熱誘卵桶陽性率升 南、高、嘉推區域聯防

疾管署公布，近日南部地區登革熱誘卵桶陽性率逐漸上升，台南市長黃偉哲表示，今年到目前為止，外在環境不利，但內部管控是不錯的...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

孟加拉個案涉疫調不實！中市衛生局：最高開罰30萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。