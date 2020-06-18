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備戰19日高雄市政總質詢 代理市長楊明州：相信理性問政

中央社 / 高雄18日電
高雄市代理市長楊明州19日起將列席議會總質詢到7月21日。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄市代理市長楊明州19日起將列席議會總質詢到7月21日。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

高雄市代理市長楊明州13日就任，明天起將列席議會總質詢到7月21日。他指出，今天走訪北高雄拜訪議員，只能晚上「惡補」市政業務，相信議員理性問政，自己也會據實說明。

楊明州日前被中央官派為高雄市代理市長，13日就任後不到一星期時間，明天起就要每天列席市政總質詢，接受議員詢問市政業務及建設願景

面對明天登場的市政總質詢，楊明州今天沒有公開市政行程，他告訴中央社記者，今天不是在準備備詢資料，而是走訪北高雄拜訪議員，關心地方建設。

不過，他也坦言自己還沒有時間閱讀模擬題，但該掌握的都有準備，打算晚上看完公文以後再「惡補」一下。

楊明州強調，議事廳內理性探討，會針對業務做原則性說明，如果真的有不了解細節部分，會請代理局長說明，他「平常心」以對，尊重議會監督市政的職責。

楊明州 高雄市 願景

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