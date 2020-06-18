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登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

業者贈中山工商球隊純鈦餐具 球員出外征戰吃的安心

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
富象國際公司致贈純鈦生活餐具組，給中山工商排球、足球和籃球隊。記者徐如宜／攝影
富象國際公司致贈純鈦生活餐具組，給中山工商排球、足球和籃球隊。記者徐如宜／攝影

曾承製首批50萬個中鋼股東禮品鈦杯的富象國際公司，今天致贈純鈦生活餐具組，給中山工商排球、足球和籃球隊。中山工商董事長陳國清與校長林昭億與隊員們熱情相迎，林昭億表示，感謝富象國際送給球員鈦餐具組，讓球員出外征戰時，都能吃得更安心、健康，共同為環保盡一份心力。

富象國際公司董事長侯政利表示，中山工商辦學宗旨追求「沒有最好、只有更好」，與他「一輩子只做好一件事」的理念殊途同歸，除慶賀球員們優異表現，更期盼全球疫情早日否極「鈦」來。

侯政利夫婦長年茹素，熱心公益，廣結善緣。侯表示，國人重視食安與日俱增，他斥資超過2千萬元，花了多年時間才成功將鈦與不銹鋼異材質完美結合，並開發出耐腐蝕、光觸媒抗菌的純鈦鍋，燉中藥、放冰箱冷凍都沒問題，讓家庭主婦一鍋就能搞定。

侯政利說，純鈦材質具有光觸媒防霉、除菌功能，抗腐蝕，是航太材料及醫療級金屬，其硬度僅次於鑽石，打造極其不易，造價高昂。他曾承製首批50萬個中鋼股東禮品鈦杯，轟動一時，這次吸引全家超商合作，推出「鈦鑽精品、時尚生活」換購活動，相信會掀起另一股「鈦」熱潮。

「好東西要與好朋友分享！」侯政利表示，鈦金屬價格逐年增漲，加上製造不易，成本很高，但他為了推廣無毒鍋具，這次與全家合作推出十種鈦系列產品，如鈦鍋、鈦筷、鈦砧板、鈦叉匙組、鈦保溫瓶等，幾乎以成本價與消費者結緣，期盼讓大眾更加了解鈦的優點，更樂於使用。

中山工商女排隊長林靖儀代表受贈球員感謝業者，很高興有健康安全的鈦餐具，運動員的健康是最重要的。

富象國際公司董事長侯政利致贈純鈦生活餐具組，給中山工商排球、足球和籃球隊。記者徐如宜／攝影
富象國際公司董事長侯政利致贈純鈦生活餐具組，給中山工商排球、足球和籃球隊。記者徐如宜／攝影

餐具 冰箱 排球

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