屏東豬場疑私打口蹄疫疫苗 遭罰3萬元

屏東縣動物防疫所長李永文今天表示，萬巒鄉有1養豬場的豬隻採驗結果，口蹄疫抗體力價過高，但NSP（非結構性蛋白）為陰性，顯示私打疫苗所造成，已依法裁罰新台幣3萬元。

動物防疫所長李永文表示，日前在萬巒鄉有1處養畜戶的豬隻，在防疫所定期採血送驗中，被檢出口蹄疫抗體力價過高，但NSP（非結構性蛋白）為陰性，顯示這個案例為私打疫苗所造成，已依法裁罰3萬元。

李永文強調，台灣已由世界動物衛生組織（OIE）宣布成為「不使用疫苗之口蹄疫非疫國」，能消弭口蹄疫疫病，實屬不易，是許多人付出極大代價換來的成果，如果有養畜戶私自施打疫苗，將依「動物傳染病防治條例」規定裁處，絕不寬貸。

李永文說，目前鄰近的中國大陸與東南亞地區仍有不同血清型別的口蹄疫疫情發生，為防止口蹄疫再度傳入台灣，仍需靠民眾和養畜戶的支持與配合。