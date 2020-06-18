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談高雄市長補選戰 潘孟安：高屏區域治理鄉親做最好選擇

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品周，6月18日至29日每天上午11點至晚上10點，在漢神巨蛋8樓活動會館舉行。記者徐如宜／攝影
「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品周，6月18日至29日每天上午11點至晚上10點，在漢神巨蛋8樓活動會館舉行。記者徐如宜／攝影

屏東縣潘孟安今天到高雄漢神巨蛋，為「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品周開幕。他表示，高屏是共同生活圈，縣府首次與漢神巨蛋百貨配合，希望透過展售讓更多消費者喜愛屏東的農特產品。至於高雄市長補選，潘認為高屏區 域治理共創共榮，相信高雄鄉親會做出最好選擇。

「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品周，6月18日至29日每天上午11點至晚上10點，在漢神巨蛋8樓活動會館進行，現場除了好吃、好買外，還結合屏東代表性農特產、客家、文化、原民、旅遊特色，展現屏東多元的產業型態和特色伴手禮等。消費滿500元民眾，還可以參加夾扭蛋活動，每日限量40份，每人限參加1次。

潘孟安表示，針對行政院的三倍券，屏東縣已做好準備，現在正整合農漁產品的優惠措施，平台在6月15日至7月15日先以旅遊為主，未來三倍券會融入屏東的農漁特產品，包括相關優惠會在官網公布。

潘孟安強調高屏一體、是共同生活圈，那如何看目前高雄市的補選？他表示，過去有南高屏的合作平台機制，也持續不斷會以區域治理共創共榮，這也是民眾共同期待。中選會已公共高雄市長補選日期，民進黨也正式徵召行政院前副院長陳其邁，陳正式辭官參選，相信高雄鄉親會做出出最好的選擇。

「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品周，6月18日至29日每天上午11點至晚上10點，在漢神巨蛋8樓活動會館舉行。記者徐如宜／攝影
「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品周，6月18日至29日每天上午11點至晚上10點，在漢神巨蛋8樓活動會館舉行。記者徐如宜／攝影
「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品周，6月18日至29日每天上午11點至晚上10點，在漢神巨蛋8樓活動會館舉行。記者徐如宜／攝影
「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品周，6月18日至29日每天上午11點至晚上10點，在漢神巨蛋8樓活動會館舉行。記者徐如宜／攝影
針對高雄市長補選，屏東縣長潘孟安表示，高屏區域治理共創共榮，相信高雄鄉親會做出最好選擇。記者徐如宜／攝影
針對高雄市長補選，屏東縣長潘孟安表示，高屏區域治理共創共榮，相信高雄鄉親會做出最好選擇。記者徐如宜／攝影

屏東縣 潘孟安 高雄市

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