東南亞行動書車溫暖移工思鄉情 定期出勤廠區及宿舍區

國際扶輪3510地區高雄港都扶輪社號召社友集資，今天捐贈高市圖新的東南亞行動書車，車身彩繪以印尼、越南、菲律賓、泰國元素打造，滿載5國語言、2000本書籍，定期出勤移工所在的廠區及宿舍區，提供旅居高雄的東南亞移民工朋友借、還書，希望藉由閱讀溫暖移工思鄉情。

高雄市立圖書館推動行動書車2.0版車隊換新計畫，東南亞書車當初是從音樂資訊行動車改裝而來，車齡已超過12年，偶而出勤時會發生鷗翼無法開啟的故障。這次新書車上路，車身彩繪以泰國、印尼、越南、菲律賓當地語言「你好嗎?」招呼語。

高雄港都扶輪社社長蔡中富表示，國際扶輪精神「超我服務」及「服務最多，獲利最豐」，恰好與「施比受更有福！」這句話契合，國際扶輪宗旨不分種族、信仰、性別或政治偏好，藉由匯集各領域領導人才，提供人道主義服務。當這次的號召令發出後，獲得社友黃金瑞、洪文泰、林暉雄、王隆昌、謝尚廷、陳源泉、顏文傑、崔斌弘、李文淮、吳麗凰等社友支持，3天內集資購車費用並超額認養「喜閱網」國小學童課外讀物書籍。

高市圖表示，由於東南亞移工簽證大多為3年，因此書車每次出勤都會遇到新面孔。根據觀察，菲律賓籍移工喜歡看小說及文學，印尼籍較喜歡短文及食譜，越南籍喜歡流行時尚雜誌或期刊，而且都會打扮得很漂亮一起來借還書，有時候還會開書單建議館方買哪一類的書籍。

高市圖在每次東南亞書車出勤時，都會搭配2名翻譯員，協助說明辦證及借還書流程。嫁來高雄20多年的印尼籍徐菁瑩，在移民署、社會局擔任翻譯多年，深刻了解外籍移工思鄉愁緒，她還主動建立書車群組拉了上百位外籍朋友一起來借書。