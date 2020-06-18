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澎湖振興疫後經濟 7/10前每人發500元

中央社 / 澎湖縣18日電

新冠肺炎疫情趨緩，各項振興經濟措施紛紛出籠，澎湖籍民眾可說是疫情之後最為好康的，除了有中央的振興三倍券外，縣政府今天宣布7月10日前發放每名縣民每人現金新台幣500元。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緩和，各項管制措施陸續解封，中央與地方全力推出振興經濟措施，來促進疫後的經濟動能，其中，中央的振興三倍券，預計在7月15日起發放。

澎湖縣政府表示，新冠肺炎疫情期，澎湖全力防堵仍維持零確診，但衝擊市場經濟，為振興疫後經濟，府會達成共識，決定發放每名縣民500元現金，預計在7月10日以敬老禮金模式，透過全縣各村里幹事或警勤區來發放。

縣府表示，澎湖縣民只要在6月1日前設籍者，不分年齡不排富，人人有獎，每人都有500元，預估全縣有10萬6000人，所需經費約在5300萬元。

武漢疫情過後，澎湖籍民眾除有中央的振興三倍券外，馬公市也率先發放65歲以上老人300元敬老禮券、縣府也將發放500元現金，包括湖西、白沙與西嶼3鄉也都將跟進發放每名鄉民500元現金，縣和鄉市也都多少還有800至1000元的消費，可說是疫後最好康的民眾。

疫情 澎湖

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