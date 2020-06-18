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樹德家商升學博覽會秀各科特色 挑戰電競對抗、VR體感

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市樹德家商6月21日在校園舉辦「109學年超級升學博覽會暨家長說明會」。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商6月21日在校園舉辦「109學年超級升學博覽會暨家長說明會」。圖／樹德家商提供

高雄市樹德家商6月21日上午8點半到11點半，在校園舉辦「109學年超級升學博覽會暨家長說明會」。參加的學生都會領到一張兌換券，凡是在6月30日前繳交畢業證書、7月10日報到、7月31日完成註冊者，可憑券兌換一個書背包和500元交通補助費。

樹德家商去年在屏東和高雄漢神巨蛋舉辦兩場招生博覽會，今年策畫讓國中生走進校園，透過互動行銷樹德各專業特色。活動當天，應用英語、應用日語、商業經營、資料處理、廣告設計、餐飲管理、觀光事業、幼兒保育、服裝、美容及表演藝術等11大職業類科，將於人文科技大樓各專業教室進行各項展示和體驗課程。應用英語科進行有趣的機智問答；應日科準備祈願御守與來賓分享；幼保科以身試老模擬活動，藉遊戲介紹幼保及照顧服務科；商經科以簡單的小遊戲和桌遊，讓參加的學生認識企業商標與各個國家的貨幣符號。

樹德家商表示，資處科發揮電競龍頭，推出電競遊戲對抗、虛擬賽車、VR體感等，歡迎國中生來挑戰及體驗；廣設科神通「廣」大，除展現不設限的創意作品，還有Q版人像似顏繪、客製化人像熱縮片實作體驗等活動；觀光科示範房務造型毛巾折疊和雲朵咖啡體驗，航空服務特色班並提供虛擬實境體驗、救生衣示範及客艙服務體驗；服裝科現場製作皮革吊飾，更有吸睛的禮服走秀；美容科推出創意梳編造型、指甲彩繪、創意紙圖、芭比娃娃整體造型等，現場還有手部彩繪及彩繪鉛筆體驗；餐管科、中餐廚師科、烘焙食品科將端出一道道美味料理及產品，由學生共同述說餐旅跨領域課程特色。

活動中心現場將由表藝、服裝和美容三科聯手，以動態展演學習成果揭開博覽會序幕，校長陳茂霖表示，學校耗資2億5000萬打造的人文科技大樓及一流比賽規格的電競館，希望藉優質的軟硬體設備造就學生口袋滿載證照。

國中生

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