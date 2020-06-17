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疫情衝擊社福團體 中油送愛關懷長輩

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
端午節前夕，台灣中油煉製事業部、高雄廠婦女會結合華山基金會等，今天在楠梓右昌三山國王府有一場關懷長輩行動。圖／中油高雄廠提供
端午節前夕，台灣中油煉製事業部、高雄廠婦女會結合華山基金會等，今天在楠梓右昌三山國王府有一場關懷長輩行動。圖／中油高雄廠提供

端午節前夕，台灣中油煉製事業部、高雄廠婦女會結合華山基金會等，今天在楠梓右昌三山國王府有一場關懷長輩行動，中油高雄廠廠長楊進國等人，為長輩戴上蓋有平安章的帽子祈福。

華山基金會今年受疫情影響，常年服務經費較去年同期減少約3成，為維持穩定弱勢長輩服務不中斷，楊進國呼籲社會大眾一同關心人口老化問題，加入照護長輩行列，協助華山在地永續服務。

楊進國說，中油公司參與公益活動不落人後，關懷高雄廠周邊弱勢長輩、邊緣戶家庭等，沒未間斷。未來會持續以實際行動，落實企業在地關懷理念及實踐社會責任精神，積極回饋地方。

華山基金會成立於民國88年，為服務更多弱勢長輩，陸續在全台成立近400個愛心天使站，免費提供在地獨居、失能、失智老人到宅服務，包含關懷訪視、陪同就醫、年節關懷等。

中油高雄廠廠長楊進國（右二）為長輩戴上祈福帽。圖／中油高雄廠提供
中油高雄廠廠長楊進國（右二）為長輩戴上祈福帽。圖／中油高雄廠提供

中油 獨居 疫情

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