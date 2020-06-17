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高市澄清路高低落差大 楊明州撇收爛攤子說法

中央社 / 高雄17日電
「路平燈亮水溝清」是前市長韓國瑜誇讚的政績，但最近民眾批評澄清路起伏像波浪，高雄市代理市長楊明州說，攸關生命財產的要優先處理，並呼籲外界勿說「收爛攤子」。聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影
「路平燈亮水溝清」是前市長韓國瑜誇讚的政績，但最近民眾批評澄清路起伏像波浪，高雄市代理市長楊明州說，攸關生命財產的要優先處理，並呼籲外界勿說「收爛攤子」。聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影

「路平燈亮水溝清」是前市長韓國瑜誇讚的政績，但最近民眾批評澄清路起伏像波浪，高雄市代理市長楊明州今天說，攸關生命財產的要優先處理，並呼籲外界勿說「收爛攤子」。

楊明州下午拜會市議會各黨團，也走訪副議長室，雖然副議長陸淑美不在，仍向副議長室員工致意。媒體提問澄清路不平，高低差數公分，讓用路人有波浪感，他做了上述回應。

他指出，澄清路是重要的道路，因配合自強陸橋拆遷工程改善，如果還有未收尾工程或不足之處，可能會導致用路人摔倒意外，主張攸關人民生命財產的工程要優先處理。

澄清路不平被批評，媒體提問是否在「收爛攤子？」楊明州連忙說「沒有、沒有，絕不會說收什麼或擦什麼」的話。他表示，市政一棒接一棒，愛河整治也是如此，才能讓河川澄清。

市府養工處總工程司陳海通表示，澄清路從鳳山行政中心東側門到九如路段約400公尺，內側道確實有約5公尺長路段，有高、低差，今天晚上重刨鋪平，屬於臨時性；未來配合人行道及側溝工程於年底會再做永久性鋪平。

台灣基進今天在臉書facebook發文，離職後自動退出媒體群組應是職場交接的標準程序，但前市長韓國瑜團隊成員竟然未退出媒體聯絡群組，質疑前朝官員戀棧權位，明顯違反公務倫理。

民進黨高雄市議員黃文益批評已離職官員還留在與媒體互動的群組是故意打探市府訊息，如果是私人企業要被視為是商業間諜，其心可議。

前新聞局長鄭照新在臉書貼文指出，公務解職當天手機即繳回，帳號早已不在身邊，不明就理亂槍打鳥就是「蠢」，還標註「有正氣的人不會害怕邪佞」。

民進黨市議員高閔琳在媒體群組點名，已被解職的官員除了13日參加區公所模範母親頒獎致詞，且16日還去岡山高中頒獎，給人觀感不佳。

韓國瑜 楊明州 民進黨

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