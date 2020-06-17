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羅耕甫操刀作品「京梧桐」 將前進威尼斯建築雙年展

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
京城建築邀建築大師羅耕甫操刀打造的愛河畔首排豪宅「京梧桐 」，明年將隨羅前進威尼斯參加建築雙年平行展。記者王昭月／攝影
京城建築邀建築大師羅耕甫操刀打造的愛河畔首排豪宅「京梧桐 」，明年將隨羅前進威尼斯參加建築雙年平行展。記者王昭月／攝影

京城建設搶在高雄愛河旁第一排推出的豪宅建案「京梧桐」，邀請在國際獲獎無數的建築大師羅耕甫操刀，這項建築作品明年5月亦將在威尼斯建築雙年平行展登場，讓世界看見台灣建築的光彩。

「京梧桐」建案預計今年第3季推出，全案邀請橙田建築室研所建築師羅耕甫總體規畫，羅在國際獲獎120多座，是台灣首位獲官方邀約參加第17屆威尼斯建築雙年平行展的台灣建築師，「京梧桐」建案將是羅耕甫向世界展現「時間／空間／存在」建築理念的指標作品 。

京城建設總經理陳添進今午偕羅耕甫共同發布聯手前進威尼斯參展消息，陳添進說，「梧桐」二字係來自「鳳凰非梧桐不棲」字句，鳳凰是鳥類之王，京城建設新案取名「京梧桐」，象徵是最珍貴的居所。

京城建設董事長蔡天贊對建築師羅耕甫在環境永續性及建築總體規劃設計的理念十分賞識，這次情商羅為豪宅建案操刀，又適逢羅受邀請到威尼斯建築雙年平行展參展，「京梧桐」作品躬逢其盛，十分期盼台灣建築界的硬實力，能透過京城集團的建案揚名國際。

羅耕甫的建築創作，始終忠於自我品味，他說，市場所謂的豪宅這件事，他個人並不喜歡，而應該要分為好的住宅跟不好的住宅，而「好宅應該要跟大自然環境結合，從物化昇華成新生活設計」。

他強調，建築上除能呈現時間的流動，在永續發展的思考上，應多採用環保建材、節能、保溫，並與周遭環境沒有任何違和感，這是身為設計師必須要努力的方向。

旗下六個營業據點都交由羅耕甫規畫設計的碳佐麻里董事長邱彥騰說，他與羅耕甫相識多年，十分信任羅的專業，他位在台南的住宅也由羅設計，「住起來，真的很爽」。

威尼斯建築雙年展素有「建築界奧斯卡」之稱，受邀參展的國際知名獨立建築師包括2018年普立茲克建築獎印度建築師Balkrishna Doshi、2019年普立茲克建築獎日本建築師Isozaki Arata等人。

京城建設「京梧桐」為地上29樓、地下5層的建築，預計今年9月推出，每坪售價介於55萬至65萬元，共有39戶，規畫在2021年下半年動工，2024年完工。

台灣建築大師羅耕甫（右）獲邀參加第17屆威尼斯建築雙年平行展，他為京城建設打造的「京梧桐」豪宅屆時將是展現設計理念的指標作品。左為京城建築總經理陳添進。記者王昭月／ 攝影
台灣建築大師羅耕甫（右）獲邀參加第17屆威尼斯建築雙年平行展，他為京城建設打造的「京梧桐」豪宅屆時將是展現設計理念的指標作品。左為京城建築總經理陳添進。記者王昭月／ 攝影

威尼斯建築雙年展 普立茲

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