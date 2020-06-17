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登革熱亮紅燈跨縣市區域聯防？楊明州：層級只是形式

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
高雄市代理市長楊明州昨下午到小港區視察登革熱防疫。記者邱奕能／攝影
高雄市代理市長楊明州昨下午到小港區視察登革熱防疫。記者邱奕能／攝影

近來降雨、高溫不斷，南部誘卵桶陽性率超過警戒值，登革熱疫情亮紅燈。高雄市代理市長楊明州今下午到小港區視察時，被媒體問及去年跨縣市登革熱聯防會議只准帶一名科長，楊說，層級問題只是形式，會做事情比較重要，且派的人都要能獲得雙方充分授權。

楊明州說，高雄屬熱帶氣候，夏季免不了登革熱，高雄又多東南亞來的移工、移民朋友，若外來移工帶著登革熱，沒在邊境攔截的話，進入到社區蚊子叮上市民，就變成本土性登革熱。

楊說，市府對於防治登革熱非常重視，從去年2月份，前鎮就出現本土登革熱，5月下旬在三民區覆鼎金區域出現群聚感染，市府就啟動登革熱預警小組。在今年還未出現本土登革熱案例前，盼市民多加注意環境衛生。

針對台南市長黃偉哲呼籲台南、嘉義、高雄做好區域聯防，尤其去年高市衛生局僅准台南帶一名科長過去，楊回應，縣市聯防不論治水、登革熱都很重要，高雄與台南還有屏東，分別隔著二仁溪、高屏溪，彼此關聯緊密。

楊明州表示，北高雄鄉親很多生活圈都在台南，若台南爆發疫情，很容易帶回高雄。做事情比較重要，層級問題只是形式，無論是對方派過來，還是我們派過去的人，都要能獲得充分授權、且有一定專業度。

楊進一步說，「多虧因為新冠肺炎而邊境管制」，讓登革熱防疫問題不那麼緊張，隨著邊境逐漸解封、新冠肺炎疫情緩和，登革熱問題一定又會出現，會再跟台南市府共同商討、建立聯防機制。

高雄市代理市長楊明州昨下午到小港區視察登革熱防疫。記者邱奕能／攝影
高雄市代理市長楊明州昨下午到小港區視察登革熱防疫。記者邱奕能／攝影
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登革熱 新冠肺炎 疫情

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