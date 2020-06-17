台澎馬正式從口蹄疫區除名 金門還要再等等
經過24年的努力，台灣終於獲得世界動物衛生組織（OIE）大會認可，成為口蹄疫非疫區國家，但僅限於台澎馬，金門不包括在內，對此，金門縣政府今天表示，金門為朝「拔針」目標前進，目前已經委託國立中興大學進行「金門縣停止施打口蹄疫疫苗之風險分析與質化評估計畫」，預計於今年12月完成，報告結果將做為後續試驗數據參考，金門縣偶蹄類（牛、羊、鹿、豬）仍持續進行每年2次口蹄疫疫苗免疫注射，以及血清中和抗體監測等。
縣府建設處表示，台灣本島、澎湖及馬祖於106年5月經OIE第85屆年會認定為施打疫苗口蹄疫非疫區。107年7月1日停止施打口蹄疫疫苗，並於停打滿1年（108年7月1日）無疫情後，申請為不施打疫苗非疫區；而金門則於106年9月向OIE申請為施打疫苗口蹄疫非疫區，並於107年5月24日取得認定。
由於金門在88年牛隻O Taiwan病毒株口蹄疫丶101年O型東南株口蹄疫及104年在A型口蹄疫事件，使口蹄疫整體防疫時程遭受拖延，OIE同意台灣分為2個區域申請口蹄疫非疫區，台、澎、馬為一區，而金門因地理位置鄰近大陸而成為風險較高之區域及104年A型口蹄疫事件，使金門在口蹄疫拔針之期程較晚，現仍為施打疫苗口蹄疫非疫區。目前金門縣偶蹄類（牛、羊、鹿、豬）仍持續進行每年2次口蹄疫疫苗免疫注射，以及血清中和抗體監測等。
金門目前牛隻飼養6千餘頭、羊6千餘隻、豬隻1萬餘頭，若要像台澎馬一樣改列不打疫苗的非疫區，則至少必須進行3年以上拔針計畫。OIE對於「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定有一定之程序，為朝拔針目標前進，目前已經委託國立中興大學進行「金門縣停止施打口蹄疫疫苗之風險分析與質化評估計畫」，報告結果將做為後續哨兵豬試驗、同居試驗、中和血清抗體監測等試驗數據，朝拔針之目標前進。
在肉品輸台方面，按現行規定，經隔離檢疫合格，並貼有合格標籤之生鮮牛肉可以銷台外，其他未經隔離檢疫偶蹄類生鮮肉品仍管制禁止輸台或攜帶至台灣。生鮮牛肉銷台部分，104-108年每年皆有400餘隻經隔離檢疫合格屠宰牛隻生鮮牛肉銷台，108年更高達555頭。豬肉部分則於106年（199頭）及107年（103頭）寡產豬隻經隔離檢疫合格屠宰後銷台。
個人搭機攜帶之偶蹄類熟食產品，則於機場防檢局高雄分局金門檢疫站申請檢查後，即可隨身或托運。而經由貨運或快遞運送之偶蹄類熟食製品則可於防檢局高雄分局金門檢疫站、各鄉鎮公所及金門縣動植物防疫所申請檢查後，貼上專用標籤後交由貨運或快遞公司運送。
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