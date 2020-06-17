台澎馬正式從口蹄疫區除名 金門還要再等等

經過24年的努力，台灣終於獲得世界動物衛生組織（OIE）大會認可，成為口蹄疫非疫區國家，但僅限於台澎馬，金門不包括在內，對此，金門縣政府今天表示，金門為朝「拔針」目標前進，目前已經委託國立中興大學進行「金門縣停止施打口蹄疫疫苗之風險分析與質化評估計畫」，預計於今年12月完成，報告結果將做為後續試驗數據參考，金門縣偶蹄類（牛、羊、鹿、豬）仍持續進行每年2次口蹄疫疫苗免疫注射，以及血清中和抗體監測等。

縣府建設處表示，台灣本島、澎湖及馬祖於106年5月經OIE第85屆年會認定為施打疫苗口蹄疫非疫區。107年7月1日停止施打口蹄疫疫苗，並於停打滿1年（108年7月1日）無疫情後，申請為不施打疫苗非疫區；而金門則於106年9月向OIE申請為施打疫苗口蹄疫非疫區，並於107年5月24日取得認定。

由於金門在88年牛隻O Taiwan病毒株口蹄疫丶101年O型東南株口蹄疫及104年在A型口蹄疫事件，使口蹄疫整體防疫時程遭受拖延，OIE同意台灣分為2個區域申請口蹄疫非疫區，台、澎、馬為一區，而金門因地理位置鄰近大陸而成為風險較高之區域及104年A型口蹄疫事件，使金門在口蹄疫拔針之期程較晚，現仍為施打疫苗口蹄疫非疫區。目前金門縣偶蹄類（牛、羊、鹿、豬）仍持續進行每年2次口蹄疫疫苗免疫注射，以及血清中和抗體監測等。

金門目前牛隻飼養6千餘頭、羊6千餘隻、豬隻1萬餘頭，若要像台澎馬一樣改列不打疫苗的非疫區，則至少必須進行3年以上拔針計畫。OIE對於「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定有一定之程序，為朝拔針目標前進，目前已經委託國立中興大學進行「金門縣停止施打口蹄疫疫苗之風險分析與質化評估計畫」，報告結果將做為後續哨兵豬試驗、同居試驗、中和血清抗體監測等試驗數據，朝拔針之目標前進。

在肉品輸台方面，按現行規定，經隔離檢疫合格，並貼有合格標籤之生鮮牛肉可以銷台外，其他未經隔離檢疫偶蹄類生鮮肉品仍管制禁止輸台或攜帶至台灣。生鮮牛肉銷台部分，104-108年每年皆有400餘隻經隔離檢疫合格屠宰牛隻生鮮牛肉銷台，108年更高達555頭。豬肉部分則於106年（199頭）及107年（103頭）寡產豬隻經隔離檢疫合格屠宰後銷台。