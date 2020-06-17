高市府鳳山四維中心 鼠輩橫行全面緝捕

高雄市今年以來已經出現5例漢他病毒出血熱病例，居全國之冠，不僅攤集場、夜市要加強防治，高市府鳳山、四維行政中心也鼠輩橫行，市府展開「鼠蹤」特搜，要全面緝捕。

市府行政暨國際處代理處長蔡淑貞今天指出，鳳山行政中心教育局在5月捕獲1隻老鼠、6月抓到4隻，擔心鼠患擴大造成漢他病毒出血熱病例的傳播，防疫刻不容緩。

她指出，衛生局有防疫專業團隊，今天在鳳山行政中心展開「鼠蹤」查察，行國處會根據鼠蹤放置鼠板及鼠籠；捕鼠器置於倉庫、廚餘或空間死角處，全面緝捕老鼠。她坦承教育局通報鼠患的問題，5、6月抓到5隻老鼠；呼籲同仁將食物置於密閉盒罐，以免鼠輩流竄覬覦。

其實，不只鳳山行政中心有老鼠，四維行政中心也是，不少局處的天花板常常有老鼠跑馬拉松的足跡聲，嚇壞員工。

市府衛生局疾病管制處指出，今年初有調查四維行政中心鼠蹤，今天再針對鳳山行政中心進行調查，初步結果顯示，部分樓層窗台有鼠蹤，已協助局處同仁滅鼠方法，如果是量大則會協助委外滅鼠防治。