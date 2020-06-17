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高雄氣爆糾正案 藍營籲「聞過則改」綠營請勿消費

中央社 / 高雄17日電

監察院調查高雄石化氣爆案認為高市府有不當運用民間捐款等情形，通過糾正。國民黨高市議員陳麗娜等籲「聞過則改」，檢討缺失；民進黨高市議員簡煥宗等請對方勿再消費氣爆。

陳麗娜和國民黨高市議員李雅靜、曾麗燕等在高雄市議會第一會議室召開記者會，要求高市府面對監察院糾正高雄731氣爆案「聞過則改」，而前高市長陳菊對於氣爆發生後與台灣區珠寶工業同業公會，共同拿一張面額新台幣3204萬1910元的支票公開拍照，站出來交代真相。

陳麗娜表示，高雄氣爆案有多項疑點，其中6年前陳菊與台灣區珠寶工業同業公會共同拿這張支票公開拍照、留下歷史鏡頭。監察院調查發現，這張合影的支票向彰化銀行查證後，票面金額只有9000多元，提示人也不是珠寶公會。陳菊請出來面對這張支票造假案。

陳麗娜表示，這件事事關重大，陳菊也可能出任監察院院長，將關係到未來監察院院長的清譽，請站出來說清楚，向人民做明確的交代。她也針對監察院糾正消防局等購置設備等，把捐款挪為替代行政事務或業務費之嫌，要求專款用。

陳麗娜等人於上午10時召開記者會，民進黨高雄市議會黨團也隨即發出採訪通知於10時30分在黨團，召開回應對方記者會內容的記者會。

對於陳麗娜在記者會拿出陳菊與台灣區珠寶工業同業公會共同持這張支票照片，並要求陳菊站出來說明，民進黨高市議員高閔琳表示，這是當年珠寶同業公會相關個人或公司行號的捐款，共同持的這張支票「只是一張為拍照的活動道具」，她真不知道怎麼說。

至於這張支票照片和相關細節，高市府昨天發布新聞稿回應表示，台灣區珠寶工業同業公會捐贈的3204萬1910元支票1張，經查並無此張支票捐入，該筆捐款3204萬1910元實為珠寶同業相關個人或公司行號分別開立的20張支票，市府皆確實依照捐款人意志開具共72張收據，並無不相符。氣爆善款運用並無不法。

民進黨高市議員高閔琳、李柏毅、何權峰和簡煥宗參加。李柏毅和簡煥宗都表示，陳麗娜等人的相關質疑已說明多次，請勿再消費高雄氣爆的死傷者和認真執行善後的相關救難人員和公務員。

高市府也表示，監察院糾正消防局購置災防設備部分，還原社會氛圍，消防員遭遇重大損失，眾多善款指定捐給消防員改善設備，因此消防局使用指定捐款及部分非指定捐款，經獨立的善款委員會核定後才執行，並無違誤。

至於監委質疑高市府以善款委任律師提起求償訴訟，市府解釋，依大法官釋字540號解釋，認定行政機關得採取私法上手段達成給付行政的目的。市府為協助災民回歸正常生活，使其脫免訟累，當然可受讓債權，以取得訴訟實施權，代災民訴訟，因此，求償訴訟的律師費自然是用於災民身上，並無法理疑慮。

氣爆 捐款 珠寶

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