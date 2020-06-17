神話之鳥繁殖季來臨 馬祖賞鷗7月開航

馬祖因得天獨厚的漁場，成為燕鷗重要的海洋棲息地，更有「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗過境繁殖，去年吸引4559名遊客透過賞鷗體驗馬祖生態，今年賞鷗7月將開航。

馬祖列島由36個大小島嶼組成，低度開發的環境及地質景觀，讓無人島礁成為鳥類渡冬及過境的中繼站，共有8座島嶼被劃為「馬祖列島燕鷗保護區」，保護區的鳥類包括白眉燕鷗、紅燕鷗、蒼燕鷗、鳳頭燕鷗、黑尾鷗、岩鷺、叉尾雨燕等，是繁殖時的活動熱區。

馬祖最著名的燕鷗是全世界僅存約100隻的「黑嘴端鳳頭燕鷗」，每年5月底至8月底間為繁殖季，常與大鳳頭燕鷗混群，最高數量達20幾隻。近年馬祖提倡賞鷗生態旅遊，提供遊客生態教育解說，及體會尋覓「神話之鳥」的樂趣，去年共有4559名遊客乘賞鷗船巡遊。

為推廣生態教育，連江縣交通旅遊局提倡賞鷗生態旅遊，藉由管制參訪與培訓解說員，維護棲地品質，讓遊客體會生態旅遊的意義，提升保育意識。8日台北鳥會已在北竿鐵尖島觀測到約8隻黑嘴端鳳頭燕鷗、3500隻大鳳頭燕鷗等，為避免干擾鳥類下蛋與孵化，今年賞鷗活動7月才開航。

承辦業者龍福山莊也表示，今年將配合政府賞鷗規範，達到觀光遊憩與生態教育的平衡，教育遊客共同維護保護區內的棲地生態。7月起至10月20日，可透過「生態賞鷗暨海上看馬祖」遊程體會生態賞鷗的樂趣。