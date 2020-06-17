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台北港「轉爐石」填海造陸 漁民憂汙染海洋

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
立法委員洪孟楷今召集會勘。記者吳亮賢／攝影
立法委員洪孟楷今召集會勘。記者吳亮賢／攝影

北港物流倉儲區填海造地計畫預計與中鋼集團合作，使用煉鋼後的副產品「轉爐石」於海堤防風林區填築，引發當地民眾擔憂，恐汙染海域、造成魚群重金屬殘留，立法委員洪孟楷今邀集相關單位召開說明會，環保署表示，專案小組初步審查後，建議可通過，將要求中鋼及台北港補正資料，並邀集在地團體於6月後的環評大會共同討論，再進行決議。

台北港物流倉儲區分四期開發，總面積達340公頃，填海造陸土方來源除水庫淤泥、工程剩餘土方，也預計新增中鋼集團供應的轉爐石，填築於二期防風林帶用地，約占總土方8%，將自海域底床填築至現有中隔堤、防波堤高程。

對此八里里長聯誼會長張金貴指出，轉爐石用於填海，恐造成海洋汙染，重金屬殘留於群體內，在地民眾、漁民都相當反對；市議員鄭戴麗香也表示，萬一轉爐石造成汙染，將不可挽回，究竟為何一定要用轉爐石，台北港應清楚說明，不然無法接受；淡水漁會總幹事吳永寬則質疑，環保署召開審查會議時，竟沒有邀請在地團體，應該要嚴重檢討。

環保署綜合計劃處簡任技正呂雅雯表示，今年三月針對轉爐石填海造陸計畫初步審查，專案小組建議可通過，但要求台北港提供更具體資料，6月底前補正完成，後續在環評大會中再行決議，也會邀請在地團體與會，聆聽在地意見。

中鋼環保處長陳逸岳說，轉爐石填海造地速度較一般土方快，經檢測也未含有超標重金屬，此外國內已有高雄市海埔新生地「南星計畫」使用轉爐石填築的首例，國外如日本、荷蘭及比利時也有相同案例，未對環境造成影響。

洪孟楷表示，若環評未通過，將全力阻止使用轉爐石填海造陸，另外未來台北港每年四季的檢測中，若發現魚體內有重金屬殘留，也必須停止使用轉爐石，希望台北港倉儲區發展除帶動經濟，也要顧及環境；他也期待，台北港填海造陸完成後，可將鄰近八里市區的油槽遷移至此，帶動當地發展。

台北港正進行物流倉儲區填海造陸計畫。記者吳亮賢／攝影
台北港正進行物流倉儲區填海造陸計畫。記者吳亮賢／攝影
台北港正進行物流倉儲區填海造陸計畫。記者吳亮賢／攝影
台北港正進行物流倉儲區填海造陸計畫。記者吳亮賢／攝影

北港 環評 環保署

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