新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

高雄日前發生高中有15名學生上呼吸道群聚感染，引發全台關注，台南市衛生局表示，確實在全台新冠肺炎疫情解封後，感冒的人數就跟著上升，台南市也有國中出現群聚感染，經查是一般的感冒，但顯示民眾在解封之後，相關的衛生習慣也跟著鬆懈，對防疫不利，提醒大家還是要多注意。

依據衛生福利部疾病管制署監控資料顯示，台南市上周(6/7-6/13)類流感門急診就診人次為2372，較前一周2085人次上升13.8%。

台南市衛生局疾病管制科指出，之前因為新冠肺炎疫情影響，大家都勤洗手、戴口罩，流感的病人也跟著減少許多，單周都大約只有千人，不過隨著疫情紓緩，從6月初開始，類流感門急診人數跟著上升，且數字連續4周上升不斷，顯見民眾因為解封，衛生習慣也跟著不注意。

而學校針對學生有上呼吸道感染，都會持續進行通報，衛生局表示，從上周起通報案件 也增加，有一所國中還出現同一班有兩名學生感染的情況，但確定只是一般流感。

衛生局表示，今年台南市流感重症通報確診人數(截至今年6月16日)累計38例流感併發重症病例，其中又以H1N1為主(佔94.7%)，1個死亡案例，但主要都是發生在年初冬季。

衛生局表示，台南市流感疫情於去(2019)年12月24日宣布進入流行期，並於今年3月3日宣布脫離流行期，目前持續處低水平，惟近期時序進入梅雨季，類流感門急診總人次持續上升，且新型冠狀病毒感染症狀與類流感相似，故民眾仍不可輕忽，持續作好個人手部及呼吸道衛生，若出現發燒、咳嗽等症狀，請戴上口罩儘速就近就醫，落實生病在家休息，避免疫情傳播。衛生局也會進行醫院及人口密集機構感控查核並宣導流感防治，以減少群聚發生。

公費流感抗病毒流感藥劑，只要符合條件如下：1.「流感併發重症」通報病例2.「新型A型流感」通報病例3. 孕婦經評估需及時用藥者 4.確診或疑似罹患流感住院(含急診待床)之病患 5.具重大傷病、免疫不全(含使用免疫抑制劑者)或流感高風險慢性疾病之類流感患者 6.未滿5歲及65歲以上之類流感患者 7. 肥胖之類流感患者(BMI≧30)，無須進行快篩，依醫師專業評估給藥。