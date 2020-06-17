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傳老鼠出沒 高市府調查鼠蹤、加強防治

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市行政暨國際處代理處長蔡淑貞。記者蔡孟妤／翻攝
高雄市行政暨國際處代理處長蔡淑貞。記者蔡孟妤／翻攝

高雄市今年以來出現5例漢他病毒出血熱病例，市府加強滅鼠工作，但鳳山行政中心近來傳有老鼠出沒，引發關注。高雄市行政暨國際處代理處長蔡淑貞說，5月發現1隻、6月抓到4隻，已請衛生局防治團隊調查鼠蹤，將加強重點區域防治。

蔡淑貞說，市府鳳山、四維兩個行政中心一直有在做清潔管理工作，鳳山行政中心5月時發現1隻老鼠，6月抓到4隻，已發函各機關單位，要針對倉庫、死角等加強清潔，食物要密封，不要讓老鼠進來、不要讓牠住、不要讓牠吃。

此外，蔡淑貞說，今天也請衛生局專業的防治老鼠團隊協助，幫忙調查是否有老鼠的蹤跡，找出可能的蹤跡後，針對這些重點區域，再加強防治工作。

蔡淑貞並表示，沒聽到太多同仁反映有老鼠出沒，最容易有老鼠出沒的餐廳，也較少聽到有人反映有老鼠；但因應漢他病毒，市府加強防治工作，也會在辦公室放捕鼠籠等，但不考慮投藥，因為老鼠會亂跑，萬一死在市府，一樣會造成危害。

老鼠 衛生局

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